Marvel : un film Secret Wars serait-il en préparation ?

L'ancien rédacteur en chef de Marvel Comics, Jim Shooter, a récemment participé à une table ronde à la Megacon (Orlando, Floride), où il a expliqué avoir été approché par Marvel pour un projet Secret Wars. Lors de sa publication en 1984, Secret Wars se trouva rapidement au sein des meilleurs ventes, battant les records des 25 années précédentes (Wikipédia).

Cependant, Shooter aura finalement refusé le contrat, prenant en compte la masse de travail et un salaire peu engageant...

EDITION : Marvel et DC, toujours aussi radins avec les créateurs

Le vice-président principal des opérations chez Marvel Entertainment, David Bogart, aurait ensuite contacté Shooter. Ce dernier aurait demandé à Bogart : « Cela signifie que vous faites un film [Secret Wars], n'est-ce pas ? »

Bogart aurait répondu « Quoi ? Je n'ai pas le droit de vous le dire », ce à quoi Shooter répliqua avec malice : « Je pense que vous venez de le faire. »

Après le refus de Shooter, les studios Marvel semblent s'être tournés vers la version créée en 2015 par Jonathan Hickman et dessinée par Esad Ribić, qui reprend l'histoire de Time Runs Out, qui avait conclu l'arc narratif, à l'époque. Cette nouvelle version confronte l'univers Marvel à de nombreux univers alternatifs sur Battleworld, une planète qui combine certains aspects de ces différents univers. Une collision entre dimensions, avant de retrouver une chronologie plus rationnelle…

ADAPTATION : un retour possible de Hugh Jackman en Wolverine ?

Secret Wars est un événement attendu par les fans de Marvel depuis le début de la Phase 4 du MCU. Et une telle conclusion cinématographique paraît presque inévitable, puisque la série Loki, dans laquelle le dieu de la tromperie s’amuse avec différentes temporalités, pose les bases pour un film tel que Secret Wars.

Résumé de l’éditeur :

Les héros n'ont pas réussi à empêcher la collision des deux derniers mondes, qui a entraîné la fin du Multivers. A partir des fragments des différents univers détruits, Battleworld prend forme. Seul un être peut maintenir l'intégrité de cette planète. Doté des pouvoirs d'un dieu, cet homme était autrefois le criminel le plus craint de tous...

C'est aussi le seul projet qui pourrait convaincre un potentiel retour de la part des frères Russo, qui ont réalisé Avengers: Infinity War et Endgame. En effet, en juillet 2020, dans un interview avec BroBible, ils avaient déclaré que Secret Wars serait le projet pour lequel ils envisageraient de revenir travailler pour Marvel.

« J'aime aussi l'idée que les méchants doivent faire équipe avec des héros », avait expliqué Joe Russo. « Anth et moi aimons les relations compliquées entre les héros et les méchants, nous aimons les méchants qui croient qu'ils sont des héros dans leurs propres histoires, donc tout est en quelque sorte intégré à cette notion de guerres secrètes. Exécuter quelque chose à l'échelle d'Infinity War était directement lié au rêve de Secret Wars, qui est encore plus grand. »

Les frères Russo seraient donc en pourparlers pour retourner chez Marvel afin de réaliser ce film. Or, il faut supposer que Marvel ne pourra se lancer dans ce projet de taille uniquement lorsque les X-Men et les Quatre Fantastiques auront trouvé leur place dans le MCU. Le redémarrage de Fantastic Four, réalisé par Jon Watts, le réalisateur de Spider-Man, est prévu, pour une sortie possible en mai 2023. En ce qui concerne les X-Men, une première interaction dans le monde du MCU a été rendue possible grâce à Deadpool…

via Comic Book et Giant Freaking Robot

Crédits photo : Marvel Secret Wars 1984