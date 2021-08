Marvel et DC, groupes milliardaires toujours aussi radins avec les créateurs

Il aura suffi de quelques lignes d'Ed Brubaker, dans une lettre d'information, pour remettre la lumière sur la condition économique des créateurs, scénaristes, dessinateurs, coloristes et autres, travaillant pour les maisons d'édition Marvel et DC Comics.

Depuis quelques années, les films de super-héros cumulent les succès au cinéma, ou, plus récemment, sur des plateformes de diffusion en streaming. Avengers : Endgame ? 2,7 milliards $ au box-office mondial. Justice League ? 650 millions. Spider-Man : Far From Home ? 1,1 milliard $...

Il convient de déduire de ces résultats les montants des productions, assez significatifs également, mais il faudrait y ajouter les revenus tirés des produits dérivés liés à ces films, et autres exploitations annexes. Les poules aux œufs d'or que représentent aujourd'hui les super-héros ne bénéficient qu'à la marge à la plupart de leurs créateurs.

Évoquant la série Falcon et le Soldat de l'hiver, diffusée sur Disney+, qui reprend différents personnages de la saga Avengers, Ed Brubaker a confié « ressentir des sentiments opposés » à son égard. Heureux du succès du personnage du Soldat de l'Hiver et de son interprète, Sebastian Stan, il ne cache pas sa frustration vis-à-vis de la reconnaissance qu'on lui accorde, en tant que créateur du personnage.

En effet, derrière le Soldat de l'Hiver, on trouve Ed Brubaker et Steve Epting, qui en firent un personnage récurrent de leur série Captain America de 2005. C'est sur cette version du personnage, nommé Bucky Barnes, que se base le héros joué par Sebastian Stan. « [P]our faire court, tout ce que nous avons eu, Steve et moi, pour avoir créé le Soldat de l'Hiver et toute son histoire, ce ne sont que quelques “merci” ça et là », confie Brubaker.

Le contexte particulier des comics

Si le paysage éditorial des comics a considérablement évolué ces dernières années, il subsiste quelques constantes : les auteurs qui travaillent pour Marvel ou DC le font sur un modèle de « commande ». L'éditeur les rémunère sur la base d'un forfait, avec de possibles droits d'auteur versés sur les ventes des comics.

Au-delà, et si le contrat ne le stipule pas, le créateur d'un personnage ou d'un scénario peut ne rien percevoir de plus, quand bien même son travail ferait l'objet d'une adaptation ou d'une exploitation dérivée.

Par ailleurs, les éditeurs comme Marvel et DC restent le plus souvent les seuls propriétaires de l'œuvre produite, sans droit moral des auteurs sur celle-ci. Alan Moore en a fait la douloureuse expérience pour Watchmen, refusant finalement d'associer son nom aux productions cinématographiques, audiovisuelles ou éditoriales validées par DC Comics.

La situation varie bien sûr selon les créateurs, et leur capacité à faire pression sur l'éditeur, pour obtenir des clauses plus favorables : Jim Starlin, créateur de Thanos, le grand méchant de la saga Avengers, aurait ainsi réussi à obtenir un rattrapage de droits d'auteur pour l'exploitation de son personnage au cinéma. Roy Thomas, un autre grand nom du catalogue Marvel, a vu son nom ajouté au générique de la série Loki grâce à l'opiniâtreté de son agent, selon The Guardian.

Avocats, agents ou un chèque de 5 000 $

La situation serait similaire chez DC, avec un silence gêné sur les conditions de rémunération des auteurs, et sur leur intéressement sur les exploitations audiovisuelles. « Sortez les avocats, toujours, avec les contrats des éditeurs de comics », recommande même Jimmy Palmiotti, qui fut scénariste pour DC. Ou les agents, mais les deux restent onéreux et parfois inaccessibles pour des créateurs peu rémunérés, justement.

Selon plusieurs sources ayant témoigné auprès du Guardian, le créateur ou la créatrice d'un personnage Marvel — dessinateur ou scénariste — recevrait un chèque de 5 000 $ et une invitation à l'avant-première, si sa création apparaît dans un film. La situation varierait, ici aussi : certains créateurs ne toucheraient rien, d'autres se verraient proposer un contrat spécifique.

Ainsi, quand Ed Brubaker et Steve Epting se rendent à l'avant-première de Captain America : Le Soldat de l'Hiver, ils découvrent qu'ils ne sont pas sur la liste des invités... L'acteur Sebastian Stan leur sauvera la mise, en venant les chercher à l'entrée.

Le peu d'égards accordés aux créateurs par Marvel et DC, malgré le succès de leurs productions cinématographiques, est malheureusement bien connu. Dès 2014 et la sortie du film Les Gardiens de la Galaxie, la situation du créateur de l'équipe, Bill Mantlo, a été mise en avant : « Mon avocat est très bon. Je ne vais pas vous dire que Marvel est venu vers moi avec son cœur et ses comptes bancaires grands ouverts », expliquait celui-ci.

De grands procès opposant Marvel ou DC à des créateurs se sont multipliés ces dernières années : citons, entre autres, celui intenté par la famille de Jack Kirby, ou un autre, confrontant les héritiers de Jerry Siegel et DC Comics.

Pour le moment, à moins d'un changement dans le copyright américain, les multinationales Marvel et DC, intégrées à des groupes encore plus imposants, gardent la main. Reste aux créateurs la possibilité de s'affranchir de ses maisons, pour mener leur route chez des concurrents plus attentifs ou en tant qu'indépendants — le choix d'Ed Brubaker, justement, ou, plus récemment, de James Tynion IV.

Photographies : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0