Wolverine : un retour possible de Hugh Jackman ?

Réalisé par James Mangold, Logan a été à la fois un succès critique et au box-office. Un au revoir du protagoniste, mort afin de sauver sa fille, X-23. Or, la même année, Disney achetait les actifs télévisuels et cinématographiques de Fox – ainsi, les droits de personnages comme les X-Men ou les 4 Fantastiques se voyaient rejoindre le MCU.

Suite à cette annonce, les appels à l’acteur pour reprendre son rôle, au cœur du MCU cette fois, se sont enchaînés. Une manière de retrouver Jackman sous les traits de Wolverine, et qui sait, de le voir interagir avec les Avengers. Une possibilité écarté par l’acteur jusqu’à ce que des rumeurs viennent enflammer les réseaux sociaux.

Dans une récente story Instagram, l'acteur a mis en avant un fan art de Bosslogic, représentant le point de Wolverine, griffes déployées :

Depuis des années, donc, Jackman est harcelé par des questions sur un potentiel retour en tant que Wolverine, bien qu’il ait exprimé en 2017 son enthousiasme de voir qui pourrait bien prendre la relève. Plus récemment, en 2020, interrogé à ce sujet, il semblait toujours satisfait de sa décision, en citant entres autres les exigences physiques pour justifier son départ.

Finalement, outre sa dernière activité sur les réseaux sociaux, il n'y a aucune indication concrète vers un retour de l’acteur. De plus, la conclusion de Logan représente un frein majeur pour un tel projet… Et les mots de Jackman ne font que confirmer qu’il en a bel et bien terminé avec son rôle de mutant.

« Soyons clairs, mais maintenant, j'ai réalisé, avant de tourner Logan, ce que ce film signifiait. Nous savions tous sa signification, pas vrai ? Et je me suis dit, ça y est, c'est fini. Et ça m'a aidé, ça m'a vraiment aidé de savoir que j'entrais dans ma dernière saison, si bien que j'en ai profité au maximum. Et c'est toujours un personnage qui me tient à cœur. Mais je sais que c'est derrière moi. »

via Comic Book et Screen Rant