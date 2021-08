HarperCollins : l’édition, pilier de la croissance

« L’année fiscale 2021 a été la plus rentable depuis que nous avons créé la nouvelle News Corp en 2013, avec des revenus en hausse de 4 % sur l’ensemble de l’année et de 30 % au quatrième trimestre », a déclaré Robert Thomson, directeur général. « La rentabilité s’est améliorée de 26 % pour l’année, lorsque nous avons eu un nombre record d’abonnements numériques, des revenus et des bénéfices records chez Move et un trafic record sur realtor.com®, des bénéfices records chez HarperCollins et le plus gros profit chez Dow Jones depuis son acquisition en 2007. »

HarperCollins présente un bénéfice net de 389 millions $, par rapport à une perte nette de 1,55 milliard $ l’année précédente. La société a ainsi déclaré des revenus totaux de 9,36 milliards $ pour 2021. Une augmentation due, entre autres, à la croissance du segment de l’édition.

Les revenus de l’année fiscale en cours pour l’édition ont observé un bond de 319 millions $, soit de 19 %, par rapport à l’année précédente. La croissance du chiffre d’affaires est principalement due à de fortes ventes en « backlist » — une liste d’anciens livres disponibles chez un éditeur : sont concernés la série de titres Bridgerton de Julia Quinn, The Guest List de Lucy Foley et The Boy, the Mole, the Fox and the Horse de Charlie Mackesy. De la même manière, le succès de nouveaux titres tels que The Order de Daniel Silva et Code Name Bananas de David Walliams ont permis cette augmentation conséquente.

L’acquisition du segment Livres et médias de Houghton Mifflin Harcourt (« HMH ») a également contribué à 23 millions $ de la croissance des revenus.

Enfin, les ventes numériques ont elles aussi augmenté, cette fois-ci de 16 % par rapport à l’année précédente, et représentent 22 % du chiffre d’affaires pour 2021. Pour cause, la hausse des ventes de livres électroniques, ainsi que la croissance continue des ventes de livres audio.

Crédits photo : Chermayeff & Geismar & Haviv