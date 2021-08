Régis Debray, Didier Leschi et Mathias Enard : La littérature change le monde

L'avenir du Hay Festival of Literature and Arts, l'un des événements culturels annuels les plus anciens de Grande-Bretagne, s’est trouvé chamboulé après la démission de Peter Florence, cofondateur et directeur. Cet évènement se tient dans la ville frontalière galloise de Hay-on-Wye, en mai et juin, pendant 10 jours. La décision a été prise « de manière unanime » par le conseil d’administration, la semaine dernière, suite à une plainte interne dénonçant des faits de harcèlement attribués à Florence.