Un ancrage historique qui favorise la présence de librairies à Caen...  

Ce lieu est incroyable : « Il y avait quelque chose d’une splendeur à rénover, d’une patine à retrouver. C’était un projet qui allait avec ce bâtiment, c’était un tout — c’est-à-dire avoir cette librairie, mais aussi recréer un lieu. [Il fallait] restaurer l’authenticité, le cachet de cet endroit, faire ressortir les pierres, le bois, les poutres, avec un mobilier bas, en bois clair, pour que les gens se sentent libres de circuler, d’avoir le regard happé par une présentation, de flâner (…). »

Beaucoup de clients « avant la reprise ne se rendaient pas compte de la taille de la librairie ». Ils croyaient d’ailleurs qu’elle ne comptait qu’une pièce : « Passer l’entrée, amener les gens à aller vers la librairie, c’était l’enjeu majeur des travaux. »

PODCAST: propriétaire de sa librairie ?

Et puis impossible quand on parle de librairie caennaise d’ignorer l’histoire de la ville et son important maillage culturel. Nicolas nous le rappelle dans cet épisode. La dimension culturelle à Caen, implique une « histoire bien plus ancienne que celle de la librairie Guillaume du début du XXe siècle. Dès le XVe siècle, il y a eu tout un travail autour du livre. C’est peut-être cet ancrage historique qui maintient le maillage culturel. Ça fait résonnance ».



Le témoignage de Nicolas est aussi l’occasion de revenir sur plusieurs idées ancrées. Caen serait par exemple la ville de France avec le plus grand nombre de librairies par habitant. Caen, capitale française de la librairie indépendante, mythe ou réalité ?



Dans cet épisode, le librairie nous décrit un lieu magnifique, partage sa vision du métier de libraire et revient sur plusieurs anecdotes, comme l’ouverture anticipée de la librairie, décidée par une équipe impatiente. Il évoque aussi deux livres marquants et représentatifs de La nouvelle librairie Guillaume.



Écoutez l’épisode jusqu’au bout, vous découvrirez la magie de deux rencontres, l’une avec Jean Echenoz, l’autre, plus récente, avec l’équipe du tournage du film Ouistreham.