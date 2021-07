Propriétaire de sa propre librairie, ça change quoi ? (spoiler : tout)

Derrière ce projet, trois rêveurs, les pieds sur terre, ancrés dans un quartier, carrefour culturel riche de ses mixités. Ils s’appellent Lucie, Thibaut et Julien. Thibaut et Lucie prennent le micro dans l’épisode 25 du podcast Dlivrable.



Commencer ce voyage à la librairie Le Pied à terre c’est faire le choix de délivrer un message positif, une histoire inspirante pour tous ceux qui lancent ou reprennent un projet autour du livre. « Il ne faut pas avoir peur [de se lancer] », nous dit Lucie.



Au départ, cette librairie est née de l’envie de « se sentir libre chez soi, de créer un projet collectif (…) d’essayer de mettre en œuvre l’horizontalité, des modes de décision collectifs ». Lucie, Thibaut et Julien expliquent avoir : « vite travaillé avec d’[autres] gens, beaucoup plus vite que prévu. L’enjeu est d’essayer de tenir cette horizontalité, qu’il n’y ait pas de chose pyramidale, autant que faire se peut, un travail qu’[ils n’ont] pas fini de mettre sur la planche ».



Ensuite, cette volonté a pu se concrétiser grâce à « l’alignement des astres (…). On ne saura jamais à quel point le covid (…) a aidé à trouver le local : 4 jours après la première visite, on était confiné. (…) Il faut se remémorer l’état d’esprit du premier confinement. On était sur les fesses, on était stupéfaits tous. De là à se projeter dans l’avenir, dans la création d'une librairie… »

Et puis très vite, on leur a dit, comme Lucie s'en souvient au conseil régional : « Si on ne vous aide pas maintenant, mais à quoi on sert ? Le premier déclic, ça a quand même été : “Vous avez le local. Le local est l’étape la plus importante pour un commerce, pour une librairie, car tout se calcule autour de ça. Et y a plein de paramètres qui entrent en jeu. C’est vraiment les fondations, le local. D’ailleurs, nous on nous disait, trouve un local, on parlera.” »



Dans cet épisode Dlivrable, Thibaut et Lucie vous partagent leur vision du “pied-à-terre”. Ça change quoi concrètement de créer sa propre librairie quand on a été libraire salarié ou à d’autres fonctions dans l’industrie du livre avant ? Comment ce projet évolue-t-il ? Quelles questions essentielles le portent ? Thibaut et Lucie vous chantent une certaine mélodie du bonheur.

Crédits photo : Le pied à terre