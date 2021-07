Les Insolentes : éditeur en guerre contre le sexisme 

Les Insolentes, c’est la rencontre de Marie et Mathilde, deux éditrices engagées. Après avoir observé la révolution féministe en cours, elles ont, comme d’autres avant elles, voulu devenir actrices du changement en cours dans tous les domaines de la société. Elles ont voulu s’impliquer pour faire entendre les voix qui comptent. C’est comme ça qu’est née l’idée de ce label.

En publiant les textes d’auteurs (autrices) engagé (engagées) et passionné (passionnées), elles veulent faire changer les mentalités, lever les tabous pour informer, éduquer, vulgariser, décomplexer, mais surtout s’adresser à tous (et toutes) !

Les Insolentes, c’est l’envie d’aider chacun (et chacune) à trouver un féminisme qui lui ressemble, pour pouvoir s’imposer, trouver sa place, se défendre face au sexisme et avoir les outils nécessaires pour déconstruire les idées reçues et réinventer la société. Ensemble, on peut faire bouger les lignes. Elles y croient, vous les suivez ?

Pour la rentrée littéraire, la maison publiera trois nouveaux titres : Nos amours radicales, Le cul mis à nu, de Manon Lugas et de Coucou Suzette, et le Guide de réparties anti-relous, de Marion Escot et de Laure Cozic, qui paraîtront tous en août.

En attendant l'extrait du Guide de réparties anti-relous, les éditions Les Insolentes en propose une description humoristique bien détaillée :

« Si une fille se fait violer, c’est de sa faute, fallait mieux s’habiller. » / « T’as tes règles ou quoi ? » Ces phrases, on les a tous (et toutes) déjà entendues. Mais quand elles nous sont adressées, on ne sait jamais quoi répondre ! C’est le constat qu’a fait Marion qui depuis, n’a pas arrêté de lutter pour que les femmes ne se retrouvent plus démunies quand elles font face à des attaques sexistes. Et c’est ce qu’elle continue à faire dans ce livre. En collaboration avec l’illustratrice Laure Cozic, elles déconstruisent les remarques de sexisme ordinaire, donnent les clefs pour les contextualiser, les comprendre, et des armes pour y faire face. Conçu à la fois comme un livre et comme un carnet, il permettra aux lecteurs (et lectrices) de répondre aux attaques sexistes les plus courantes à l’aide de reparties aussi drôles que douloureuses et de se mettre en situation grâce à des petits exercices rigolos. Tonton Gégé et mamie Jeanine n’ont qu’à bien se tenir, voici le livre pour se faire confiance et prendre sa revanche à l’aide de petites punchlines bien pimentées !

Marion Escot est marketeuse digitale et activiste. Elle a donné de nombreux ateliers de sensibilisation sur l’égalité femmes-hommes dans les collèges et les lycées avant de créer, en 2019 , le projet @Punchlinettes (125K sur Insta), avec l’ambition de faire évoluer les consciences vers moins de sexisme et d’aider les personnes à riposter face aux discours toxiques.

Quant à Laure Cozic, elle est graphiste et illustratrice. Elle travaille pour différentes agences de communication et dessine sa vie sous forme de vignettes humoristiques. C’est leur amour de la punchline qui a fait qu’elles se sont rencontrées.