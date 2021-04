Expo : Libres ? Le feminisme dans la bande dessinée contemporaine

À travers différents prismes comme l’autobiographie, l’humour ou le témoignage, l’exposition, scénographiée et documentée, abordera « la condition des femmes dans la société de nos jours ».

Entraînée par une génération d’auteurs et autrices de plus en plus nombreux à s’interroger sur la thématique, la bande dessinée démontre encore une fois sa capacité à être un médium porteur d’un sujet fort, au cœur des réflexions et des interrogations actuelles. Il permet aux auteurs et autrices une liberté de ton quasiment inégalée et un traitement sans tabou et censure.

L’exposition, non exhaustive et principalement axée sur la situation en France, sera découpée en cinq grandes thématiques : la sexualité féminine, la représentation du corps féminin, la maternité, les violences faites aux femmes et sa représentation dans l’histoire, la politique et la société. Chaque sujet sera abordé par le prisme du dessin, accompagné de textes issus des livres d’Ovidie et Diglee, mais également d’autres ouvrages ou articles théoriques.

L’objectif de cette exposition est de proposer aux visiteurs une réflexion autour de ces sujets au cœur des préoccupations actuelles. Elle ne se veut pas moralisatrice, mais informative et introspective, se faisant l’écho d’interrogations féministes et humanistes aujourd’hui : « Les femmes sont-elles libres ? ».

Autour de cette exposition, seront donc conviés

Ovidie, autrice, et Diglee, illustratrice de Libres !

Thomas Mathieu et Julie Boutant, auteurs de Les Crocodiles

Aude Mermilliod, autrice et illustratrice de Il fallait que je vous dise

Et une bibliographie complétera l’ensemble

• Vagin Tonic et Mamas, de Lilli Sohn (éd. Casterman)

• Le Féminisme, d’Anne-Charlotte Husson et Thomas Mathieu (éd. Le Lombard)

• Tu pourras me remercier, de Maria Stoian (éd. Steinkis)

• La Ligue des Super Féministes, de Mirion Malle (éd. La Ville brûle)

• Un autre regard 1 & 2, d’Emma (éd. Massot édition)

• Cher Corps, de Léa Bordier et collectif de dessinateurs (Delcourt)

Prêts ?