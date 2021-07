Michel Sarran revisite les recettes de Marmiton dans une nouvelle collection

Avec sa démarche de panthère rose, son accent du sud et son attitude de dilettante, Michel Sarran inaugurera donc la nouvelle collection des éditions Michel Lafon, Un chef dans ma cuisine. Cette collaboration embarquera dans une aventure de 80 recettes, revues, corrigées — parfois sublimées — où Chef Sarran passera au crible les publications de Marmiton. « Imaginez la Ville rose, les terres riches de Gascogne qui rencontrent parfois les touches acidulées et aigres-douces du Soleil Levant… », promet la maison.

Le chef n'éditera évidemment pas toutes les recettes publiées dans les livres Marmiton, uniquement celles de son ouvrage Un chef dans ma cuisine, Marmiton invite Michel Sarran pour revisiter les recettes du quotidien. Or, avant de cuisiner, il faut s’assurer d’avoir les bons ingrédients.

Marmiton rencontre Saran

En 2012, Marmiton a déjà une douzaine d’années et quelques milliers de recettes à son actif. Le site, basé sur le volet participatif — les utilisateurs publient leurs créations — s’appuie alors sur les éditions Playbac, pour lancer une collection d’ouvrages. Ces derniers réunissent des recettes, en accès libre, mais avec une éditorialisation améliorable.

La plateforme fondée par Christophe Duhamel (qu’il a quittée en 2019), appartient désormais à TF1, après le rachat de Aufeminin.com, propriétaire du site communautaire depuis 2006. Avec MyLittleParis, autre filiale de Auféminin, les sites sont regroupés au sein d'Unify, le pôle numérique de TF1.

Mais l’exploitation des recettes crowdsourcées sous la forme de livres nécessitait une autre approche. En librairie, les ventes manquaient d’énergie – à l’exception de titres comme Marmiton top robot cuiseur sorti en octobre 2019, qui accumule 10.700 ventes (donnée Edistat). Citons cependant Les meilleures recettes Marmiton, avec 77.880 exemplaires, en 2012 (19,90 €), et 365 recettes Marmiton à 7,99 € (2018) écoulé à 30.381 exemplaires.

Trop de livres, peut-être, un repackaging des mêmes recettes d’un titre à l’autre… mais surtout le manque d’une figure de proue, afin de porter l’ensemble.

« Un chef, et chef de file, comme Michel Sarran apporte une énergie nouvelle : présent sur les réseaux, il est l'un des jurés de Top Chef depuis 7 ans, et jouit d’une importante notoriété, tout en gardant une approche de la cuisine accessible », nous indique Elsa Lafon, directrice générale de la maison. Accessible, mais en tant que double étoilé – en dehors du Croq’ Michel – bien entendu. « Il entame cette nouvelle collaboration avec Marmiton, en revisitant des plats du quotidien, auxquels il apporte une présence en plus, dans l’éditorialisation des recettes. Il revisite, adapte, gardant à l’esprit une facilité d’accès et de réalisation. Toute l’originalité du livre est qu’il apporte son savoir-faire pour améliorer les recettes du quotidien à la lisière de la gastronomie. »

Au croisement des mondes

L’idée plus globale est aussi de répondre aux ventes de livres que signent les Chefs, pas toujours avec une grande réussite. Anne-Sophie Pic avait cumulé 7500 ventes avec Scook, l’intégrale des leçons de cuisine, en 2013. Le dernier livre d’Éric Frechon, Ma cuisine pour les tout-petits (2018), signé avec Morgane Rospars, n’a pas dépassé les 2650 exemplaires… Et le Best of Yannick Alleno (2019) a franchi les 1330 ventes, difficilement. (données Edistat) Souvent techniques pour des recettes quotidiennes, voire difficilement réalisables, les livres font rêver, certes.

En la matière, il semble que seule la recette Cyril Lignac, avec les quatre volumes de Fait maison, ait conquis le public : 1,16 million d’exemplaires vendus depuis juin 2020… Mais l’apport de notoriété télévisuelle du chef cuisinier et pâtissier originaire de Rodez n’est pas négligeable. Et le prix, peut-être aussi : 12,90 €, pour prolonger le plaisir d’un Lignac pas loin…

Bien entendu, difficile de passer à côté du carton Simplissime, signé Jean-François Mallet dont la première parution en septembre 2015 avait atteint les 608.000 exemplaires. La version Simplissime light, l’année suivante, franchissait les 253.000 ventes. Un exploit.

On comprend que la perspective de l’association entre un chef doublement étoilé et populaire comme Sarran, et le site communautaire Marmiton, se place sous les meilleurs auspices. D’ailleurs, Sarran ouvre le bal et sera suivi, au premier semestre 2022 par Simone Zanoni, chef italien qui régale les internautes de ses créations, largement diffusées sur Instagram.

D’ailleurs, Zanoni signe ici un petit changement de cap : l’Italie avait publié son premier ouvrage, Le confinement d’un chef, avec Zanoni Conseils, sa propre structure. Celui qui dirige les cuisines du George V depuis 2016, apporterait ainsi aux livres publiés par Michel Lafon la note palace parisien aux recettes marmitoniennes… Simplicité et élégance ?

“Pimper” le quotidien

En 2019, les livres de cuisine avaient affiché une hausse des ventes de 4,2 %, indiquait le syndicat des éditeurs — amplement poussé par le phénomène des livres sur les robots de cuisson. Sur 2020, c’est une hausse de 15,8 % enregistrée, avec Lignac en grand manitou, certes. « Toutes les recettes à faire soi-même (pain, pâtisserie, bière…) ont également connu un vif succès », notait le SNE.

Évidemment, la collaboration avec Marmiton ne s’arrête pas à l’ouvrage que supervise Michel Sarran : c’est tout une gamme d’ouvrages que l’éditeur proposera à partir d’octobre. Le tout dans une perspective de simplicité, fait maison et d’une cuisine responsable.

Pour la maison, l’objectif est de publier une « collection de livres qui rendent heureux ». Et sur cette fin d’année 2021, de prévoir des livres répondant aux saisons, ou encore aux fêtes – Noël, bien entendu, mais aussi une petite surprise, avec La Cuisine des sorcières, pour préparer soi-même des potions maléfiques, alors qu’Halloween approchera.

« Si la cuisine est une fête, elle est également une découverte perpétuelle », revendique l’éditeur. Fort d’une communauté articulée autour de 70.000 recettes et de 24 millions de visiteurs chaque mois, Marmiton accèderait presque à sa première étoile.

Crédit photo © Michel Lafon - Michel Sarran et Elsa Lafon