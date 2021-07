Santé, obésite et lecture inclusive : Sarcelles, zone d'expérimentation

Afin notamment de lutter contre la fracture numérique, la Cité éducative de Sarcelles utilisera dès la rentrée de septembre les ebooks inclusifs conçus par le célèbre éditeur Mobidys.

Lecture inclusive et numérique

Les Cités éducatives sont un dispositif né à partir d’initiatives menées sur le terrain par les élus locaux, les services de l’État et les associations. Elles visent à intensifier les prises en charge éducatives des enfants à partir de trois ans et des jeunes jusqu’à vingt-cinq ans, avant, pendant, autour et après le cadre scolaire.

Le label « Cité éducative » résulte de la co-construction de la feuille de route gouvernementale pour les quartiers prioritaires, menée par le ministère de la Cohésion des territoires.

À ce titre, Sarcelles est le plus important espace en Région Île-de-France. Grâce à un budget de 1,9 million d’euros, vingt-six mille jeunes y bénéficient de cette prise en charge éducative renforcée. Aussi, ce budget a permis, pendant la crise sanitaire, d’acheter du matériel informatique et d’assurer l’enseignement à distance correctement.

Dans ce contexte, la plateforme Sondido de Mobidys interviendra dès la rentrée de septembre : cent cinquante livres de littérature choisis parmi les catalogues des éditeurs partenaires de Mobidys - Fayard, Seuil, Albin-Michel, Hachette Livre, JC Lattès, Actes Sud… – et en phase avec les pratiques des enseignants et les recommandations du Ministère.

Dans la lignée de Sondo, bibliothèque d’ebooks de Mobidys à destination des collégiens, Sondido se tourne vers les écoles élémentaires. « Sondido comprend des livres numériques pour favoriser l’acquisition de la lecture. Cette technologie permet aux élèves en difficulté de lecture d’accéder aux mêmes ressources scolaires que les autres élèves. Ce dans le cadre d’une école rendue plus inclusive grâce au numérique », indique l’éditeur.

L’ensemble des supports pédagogiques est présenté dans un format conçu spécifiquement pour s’adapter aux élèves à besoins éducatifs particuliers.

Les ebooks Sondido intègrent des outils de facilitation de lecture, personnalisables en fonction des besoins de chacun : colorisation des syllabes, espacement des lettres, accompagnement audio… Chaque livre propose un set complet d’outils d’aide à la lecture qu’il est possible de découvrir dans une version d’essai.

Ideas Box à Sarcelles

Dans le même temps, Bibliothèques Sans Frontières sollicite son parrain, Augustin Trapenard, pour une sensibilisation aux problèmes de santé. « Les enfants issus de milieux populaires sont quatre fois plus susceptibles d’être obèses à l’âge de 10 ans que les enfants de milieux favorisés », indique en effet l’association.

Or, depuis 2017, BSF développe des Ideas Box Santé avec la Fondation CNP Assurances pour lutter contre les inégalités sociales de santé dans les quartiers prioritaires en France. Déployées dans les écoles et dans l’espace public, elles permettent de mener des actions de prévention auprès des jeunes et encouragent les échanges entre les habitants.

Augustin Trapenard a visité l’une de ces Ideas Box à Sarcelles. Animée par des médiateurs de la ville, elle sensibilise les jeunes à des questions comme l’hygiène de vie, le handicap et la propreté urbaine.

« La santé est une thématique fondatrice pour les jeunes. Être bien informé sur ces questions et dialoguer avec des professionnels de santé ou des médiateurs formés, c’est l’occasion pour certains d’entre eux d’être mieux dans leur corps, dans leur tête et avec les autres. Cela permet aussi de mieux se soigner, de se protéger, de mieux choisir son futur et de protéger ceux qui les entourent », relève Isabelle Millet, Déléguée générale de la Fondation.

Trois Ideas Box Santé sont aujourd’hui déployées dans la communauté d’agglomération du Boulonnais, le Centre régional d’information et de prévention du sida et pour la santé des jeunes (Crips) d’Île-de-France et la ville de Sarcelles.

« À Sarcelles, certaines populations ont des difficultés sociales et sanitaires. L’Ideas Box apporte une réponse concrète à un manque au sein de l’environnement de l’enfant ou de son foyer. L’aspect pratique et ludique de la bibliothèque permet aux jeunes d’assimiler plus facilement les messages, les règles, pour qu’ils puissent bien grandir », note Shaïsta Raja, adjointe au maire de Sarcelles, chargée de l’éducation et des nouvelles technologies.

« En complément des actions des autres services de la ville, l’Ideas Box crée du lien entre les quartiers, souvent très séparés. Plusieurs familles et générations s’y côtoient. Puisqu’elle est mobile, elle peut être déployée auprès des habitants qui ne se rapprochent jamais de nos services. »

