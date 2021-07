Trotro, si fier de sa petite soeur Zaza, qu'elle a sa propre série désormais

Douze pages de tendresse et deux premiers albums pour ouvrir le bal : Bénédicte Guettier qui avec Trotro, personnage créé chez Gallimard Jeunesse Giboulées, a vendu plus de 2,7 millions d’exemplaires (chiffre éditeur), donne sa pleine mesure à Zaza.

En effet, une série Trotro et Zaza avait déjà vu le jour en 2007, avec plus de 220.000 exemplaires vendus (chiffre éditeur). Si l’on regarde les données Edistat, il semblerait que l’on soit plus proche de 400.000 exemplaires vendus pour cette série. Soit.

Née à Paris, Benedicte Guettier a toujours adoré lire et dessiner. Après un diplôme supérieur d’arts appliqués à Olivier-de-Serres (Ensaama) et un diplôme supérieur d’arts graphiques à l’ESAG Pennin-ghen, elle devint graphiste et illustratrice free-lance pour des magazines, des créateurs de vaisselle et des agences de publicité (Publicis, Saatchi & Saatchi, RSCG, Euro RSCG).

Depuis 1992, elle mène une carrière d’auteure et illustratrice pour l’édition et la presse jeunesse chez de nombreux éditeurs.

Outre ces deux premiers albums, on pourra retrouver l’univers de Bénédicte Guettier et de l’âne Trotro dans une exposition inédite à la mairie de Sèvres (92), du 1er juillet au 24 septembre 2021. L’entrée sera gratuite pour toute la famille…

Notons enfin que pour ceux que l’idée de séparer les familles insupporte, et n’ont de souhait que de retrouver Trotro et Zaza ensemble, deux albums sortiront également ce 26 août, avec Trotro et Zaza vont au musée, ainsi que Trotro et Zaza ne veulent pas dormir. Voilà, voilà…