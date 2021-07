Wonder Woman : l'icône féministe souffle ses 80 bougies

Créée par le psychologue William Moulton Marston, Wonder Woman est une héroïne unique en son genre, qui use de sa sagesse et de sa compassion avant de recourir à la violence. Née à Themyscira, Diana est la fille immortelle de la reine amazonienne Hippolyta. Dotée d’une force surhumaine et d’un lasso magique — qui oblige toute personne à dire la vérité —, Wonder Woman est un personnage imaginé comme une figure du féminisme.

Comme l’avait souligné William Moulton Marston lui-même : « Franchement, Wonder Woman, c’est de la propagande psychologique pour le nouveau type de femmes qui devraient, selon moi, dominer le monde », rappelle Psychological Science.

La première apparition de Wonder Woman date du 21 octobre 1941. C’est dans All Star Comics #8 que cette super-héroïne fait ses premiers pas, dans un univers qui n’a longtemps fait de la place qu’à des hommes. Ironie du sort, elle n’apparaît pas sur la couverture… Or, le charme opère immédiatement, puisqu’elle obtient son propre titre seulement un mois plus tard.

Bien que Marston soit à l’origine de ce personnage emblématique de DC Comics, le succès de Wonder Woman ne lui revient pas entièrement. En effet, dès 1944, alors que la santé de Marston décline — d’abord en contractant la polio, puis à cause d’un cancer, qui finirait par le tuer —, celui-ci ne parvient plus à tenir le rythme de la publication.

Il demande alors à Joye Hummel, tout juste âgée de 19 ans, de lui prêter main-forte. Hummel devient alors la première femme à travailler sur le personnage, comme le rappelle Wikipédia. À noter cependant que son travail aura longtemps été ignoré, puisque le nom de Joye Hummel n’apparaissait pas aux côtés de celui de William Moulton Marston, seul crédité pour les scripts. Elle travaillera finalement sur le personnage pendant près de 7 décennies...

Dans les années 1970, Wonder Woman a conquis les écrans, grâce à une série télévision à succès, The New Adventures of Wonder Woman, avec Lynda Carter en tête d’affiche. Plus récemment, le film de Patty Jenkins, en 2017, avec Gal Gadot pour incarner la princesse amazonienne, avait su remettre ce personnage au goût du jour.

Pour ce 80e anniversaire, DC lance donc un programme de publication phénoménal — « des sorties commémoratives, des éditions gratuites et de nouvelles séries » sont annoncées, comme rapporté par Comics Beat. Une myriade d’ouvrages, pour conquérir le cœur des petits et des plus grands. Des créateurs comme Shannon Hale, Kelly Sue DeConnick, Phil Jimenez, et Vita Ayala sont de la partie, tout comme des auteurs phares de l'histoire de Wonder Woman, tels que George Perez, Greg Rucka et Liam Sharp.

Le premier ouvrage de ce programme, Wonderful Women of the World, est une anthologie dans laquelle 23 femmes pionnières du monde entier s’inspirent du personnage de Diana. Parmi elles, des personnalités telles que Beyoncé, Serena Williams, Ruth Bader Ginsburg, Greta Thunberg, ou encore Malala Yousafzai. Il sera publié le 28 septembre prochain.

Comme annoncé sur le site dédié à cette campagne de plusieurs mois, « Believe in Wonder », culminera avec la célébration mondiale du « Wonder Woman Day » le 21 octobre. Pour l'instant, peu d'informations ont été communiquées sur la nature de cet évènement.