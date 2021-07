Jean-Baptiste Passé quitte La Procure pour diriger le nouveau Livre Paris

Début juin, la nouvelle tombait en provoquant sourires entendus et soupirs de satisfaction : enfin Reed était éjecté de Livre Paris, qui d’ailleurs allait perdre son nom un peu ridicule. Le salon parisien, qui originellement abondait les caisses du Syndicat national de l’édition, allait être totalement révisé : pour ce faire, il allait avoir besoin d’un directeur général et d’un directeur artistique. Si pour le premier un nom est sorti, pour le second, les entretiens sont toujours en cours.

PARIS: pour 2022, le salon du livre retourne au Grand palais

Un Festival de tous les livres, donc, dont Jean-Baptiste Passé, anciennement directeur général des librairies La Procure — nommé en septembre 2016 — aura la responsabilité. Dans son parcours, on compte un stage chez Dargaud, avant un écart chez Danone. À partir de 2005, il avait rejoint Média Participations pour réintégrer la maison Dargaud.

Il prenait par la suite ses quartiers dans les librairies La Procure à partir de 2009. Et ce, un an après que le groupe Le Monde a cédé à Média-Participations et Bayard Presse l’ensemble des librairies spécialisées dans la religion.

mise à jour : 10h10 - communiqué du SNE

40 ans après la première édition du Salon du livre de Paris, et après deux annulations successives en 2020 et 2021 du fait de la crise sanitaire, un nouveau festival verra le jour du 21 au 24 avril 2022, fruit d’une large concertation entre éditeurs de livres.

Fête de toute l’interprofession, il réunira tous les univers du livre et de la création. Pour cette première édition, durant 3 jours, à partir d’un noyau central parisien, le Grand Palais Ephémère, ce nouveau festival investira également quelques grands lieux emblématiques de Paris et de sa proche couronne.

Auteurs, éditeurs, libraires, célèbreront tous les livres, et la lecture sous toutes ses formes. Cinéastes, comédiens, plasticiens, musiciens… seront invités à participer aussi à cette grande fête de la culture.

Jean-Baptiste Passé est nommé Directeur général de ce nouvel événement, organisé par le Syndicat national de l’édition. Il prendra ses fonctions mi-septembre 2021. Après avoir occupé différentes fonctions au sein de Media diffusion (marketing et diffusion d’albums de bandes-dessinées et de mangas, directeur Grands comptes, en charge de la stratégie commerciale de tous les éditeurs diffusés par le groupe…), il était depuis octobre 2016 directeur général des librairies La Procure, où il a pu approfondir sa connaissance des catalogues éditoriaux. Son parcours lui confère une vision panoramique de l’édition francophone et de la commercialisation des livres.

L’organisation de la direction artistique sera dévoilée courant septembre 2021.

« Je suis très honoré par la confiance qui m’est faite. La transformation du Salon du livre en Festival revêt une double exigence économique et culturelle et j’aborde ce défi avec autant d’humilité que d’enthousiasme ! Notre ambition est de faire entendre la voix de tous les livres, sous toutes leurs formes, à tous les publics et de vivre un moment convivial, authentique, participatif autour de la lecture, par et avec les éditeurs et les auteurs, pour et avec les lecteurs. Alors que la lecture devient grande cause nationale, notre festival en sera une expression vivante au cœur de la cité, depuis Paris, définitivement capitale des lettres, et demain dans toute la France ! »

Crédits photo : La Procure