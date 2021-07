Elsevier : des émissions de carbone nettes à zéro pour 2040

Le Climate Pledge appelle les entreprises et les organisations à tomber dans une production carbone de zéro d’ici 2040 et ce, dans toutes leurs activités. Les signataires du Pledge s'engagent donc à « mesurer et déclarer régulièrement les émissions de gaz à effet de serre ». Mais également à mettre en œuvre des « stratégies de décarbonation conformément à l'Accord de Paris par le biais de changements et d'innovations commerciaux réels ». Enfin, elles doivent travailler à neutraliser toutes les émissions restantes grâce à des « compensations supplémentaires, quantifiables, réelles, permanentes et socialement bénéfiques ».

L'année dernière, Elsevier s’était engagé à favoriser la diversité et l'égalité dans la recherche, accompagné d’autres éditeurs scientifiques et presses universitaires. Depuis, dans un souci de transparence, les revues affichent notamment les genres de leurs éditeurs. A présent, Elsevier donne aussi la priorité aux efforts pour le climat.

Kumsal Bayazit, PDG d'Elsevier, l'assure : « Le consensus scientifique est clair, le changement climatique est en train de se produire et nous avons tous la responsabilité de rendre l'avenir durable pour notre planète. Chez Elsevier, nous sommes déjà à zéro net pour nos propres émissions directes et en signant l'engagement climatique, je suis convaincu que nous pouvons relever le défi et accélérer les actions nécessaires pour atteindre zéro émission nette de carbone d'ici 2040. »

En 2020, comme expliqué sur le schéma ci-dessus Elsevier était à un net zéro pour ses propres émissions directes et ses déplacements professionnels. En rejoignant The Climate Pledge, Elsevier affirme sa responsabilité d'atteindre zéro carbone net pour toutes ses émissions d'ici 2040 au plus tard.

Pour atteindre son objectif, Elsevier vise les émissions de carbone « résultant des voyages d'affaires de 50 % avant 2025 », afin d’effectuer une économie d’environ 10.000 tonnes d'émissions de CO2 par an. L’éditeur souhaite aussi tirer parti de ses capacités d'analyse de données pour cartographier les voies du zéro net dans les énergies renouvelables.

De la même manière, la publication de contenus sur la science du développement durable et en lançant des revues interdisciplinaires couvrant la science du climat – telles que One Earth et The Lancet Planetary Health – sera favorisée.

Les efforts de la part d’Elsevier seront sur l'accélération des progrès vers les objectifs de développement durable des Nations Unies.

Nick Luff, directeur financier de RELX, a déclaré : « Entre 2010 et 2019, grâce aux efforts de nos collègues dans l'ensemble de notre entreprise, nous avons atteint une réduction de 52 % de nos émissions de carbone. Mais nous savons qu'il reste encore beaucoup à faire pour limiter le changement climatique à 1,5 °C. En nous engageant à atteindre le zéro net par le biais de The Climate Pledge, nous poursuivrons notre travail de lutte contre le changement climatique par le biais de nos propres opérations et par un engagement significatif avec nos fournisseurs, clients et autres parties prenantes. »

Crédits photo : Markus Spiske / Unsplash