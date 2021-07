100 bourses du CFIBD pour participer au congrès IFLA WLIC 2021

Afin de favoriser la participation francophone à ce congrès, le Comité français international bibliothèques et documentation (CFIBD) a décidé d’offrir leur inscription à 100 professionnels des bibliothèques et de la documentation. Cette offre est destinée aux professionnels en activité comme aux étudiants en bibliothéconomie et sciences de l’information résidant en France ou dans un autre pays francophone.

« Tout professionnel (le), qu’il ou elle soit en activité ou en formation, qu’il ou elle vienne de France ou d’un pays francophone, est éligible et bienvenu(e). L’ouverture est un mot-clef de cette initiative », souligne le CFIBD.

Pour bénéficier de cette offre, les candidatures doivent être formulées en ligne, dès à présent en contactant le CFIBD (cfibd.asso@gmail.com). Il suffit que les candidatures soient accompagnées d’un document attestant de la qualité de professionnel en activité ou d’étudiant en bibliothéconomie et sciences de l’information.

Un bref article (une page) sur un point d’intérêt de leur choix sera demandé aux bénéficiaires de ces bourses à l’issue du congrès.

20 années de soutien

En 2019, 12 boursiers (7 francophones français et 5 francophones étrangers) ont participé au dernier congrès IFLA en présentiel (le congrès 2020 ayant été annulé) grâce à l’accompagnement financier du CFIBD. Par exemple, dans le cas des francophones étrangers, le CFIBD prenait à sa charge avion, hôtel et per diem pour toute la durée du Congrès. Le coût d’une bourse pouvait alors s’élever à plusieurs milliers d’euros.

Au total, ces 20 dernières années, le CFIBD a attribué plus de 450 bourses à des collègues français et francophones pour les congrès de l’IFLA (mais aussi de LIBER, EBLIDA et SHARP).

« En 2021, le coût d’un congrès est bien moins onéreux : il se résume à une inscription modique (65 euros dans la plupart des cas). Cependant, ce montant est modique pour les uns, mais peut se révéler une barrière financière pour les autres : étudiants, jeunes collègues, professionnel(le)s d’Afrique saharienne, des Caraïbes, d’Asie. Aussi la bourse couvrira 100 % du montant de l’inscription », indique Franck Hurinville, Président du CFIBD à ActuaLitté.

Et d'ajouter : « Aucune condition de ressources n’est exigée pour obtenir une bourse, mais ce sont bien ces catégories de collègues que nous souhaitons prioritairement (mais pas exclusivement !) soutenir grâce à ce programme exceptionnel de 100 bourses. »

Les professionnels doivent enregistrer leur candidatures via ce formulaire. Pour toute demande d’information complémentaire, écrire à : cfibd.asso@gmail.com.

Crédits photo : The international federation of library associations and institutions, CC BY SA 2.0