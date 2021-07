Shockdom, un éditeur italien à l'attaque du marché français

En septembre 2020, Shockdom fait son arrivée en France et en Espagne, puis, à partir de janvier 2021, aux États-Unis. Suite à l’ouverture d’un siège au Brésil en 2017, l’éditeur italien a pris la décision de publier son catalogue directement dans les pays étrangers, plutôt que de vendre les droits de ses ouvrages.

Shockdom est pionnier dans l’innovation technologique appliquée à la narration en images : elle est la première maison d’édition italienne — et l’une des premières au monde — à avoir publié des bandes dessinées numériques. Une innovation qui se retrouve aussi dans son organisation interne : toujours basée sur le télétravail et sur la philosophie numérique du partage de contenus.

PARODIE: Le petit prince, version Fürher, le génie de Shockdom

En 2019, Shockdom achète deux petites maisons d’édition en pleine croissance, Manfont et Kasaobake. Suite à l’acquisition de Kasaobake, l’éditeur affirme sa position d’acteur majeur dans la publication de mangas non japonais. L’enrichissement du catalogue suscite un écho positif et le FestivalLucca Comics & Games offre à Shockdom la possibilité d’installer un pavillon privé pendant l’événement, un emplacement important destiné pour la première fois à une maison d’édition indépendante. Pendant cette même édition du festival, Instantly Elsewhere, une œuvre de Lorenzo Palloni et Martoz, remporte le Prix Gran Guinigi (un prestigieux prix italien consacré à la BD) à la fois comme meilleur scénario et meilleur dessin.

S’intéressant aux outils numériques, l’éditeur lance en 2018 une plateforme digitale, YEP !, créée pour la lecture numérique des ouvrages de son catalogue.

Le catalogue de Shockdom est diversifié et l’éditeur se consacre aussi à la publication d’ouvrages à caractère satirique. Les sujets traités dans ces livres, notamment dans Quando c’era LVI (Stefano Antonucci & Fabbri) — autour du personnage politique de Mussolini —, ont été mal accueillis par CasaPound (un courant politique d’inspiration néofasciste) qui a réagi de façon violente envers la maison d’édition pendant le Festival de Rome en 2016.

La maison d’édition peut se vanter de différents projets innovants dans le secteur de la BD : le choix de publier en format papier le webcomic en épisodes d’Eridian en 2004 ; la lecture sur smartphone des ouvrages du catalogue, proposée en 2005 ; la création en 2007 d’une plateforme numérique de blogs exclusivement dédiés à la BD ; la réalisation de bandes dessinées, d’abord en réalité virtuelle en 2015 puis, en 2019, en réalité augmentée.

Shockdom, fidèle à son identité numérique et innovante, a toujours été très attentif à l’aspect environnemental.

Depuis 2019, l’éditeur a décidé de planter chaque année deux fois plus d’arbres qu’il n’en consomme avec ses publications. Cette opération a débuté en Colombie et contribuera à aider la population locale dans son développement durable et dans la lutte contre le trafic de drogue.

Toujours considérée comme une maison d’édition qui sort des sentiers battus, Shockdom s’adresse à un public large et varié, qui dépasse le seul univers de la bande dessinée.

Crédit photo ; ActuaLitté, CC BY SA 2.0