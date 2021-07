La revente de livres, enjeu écologique pour plus de 94 % des Français

La crise sanitaire aura accéléré la vente d’occasion, constate l’étude de La Bourse aux livres. De ce fait, les habitudes de consommation ont pu évoluer : sans chiffres antérieurs, l’étude menée auprès de 2100 répondants à travers le territoire donne plutôt un instantané de la situation. Mais pour autant intéressant dans ce qu’il dévoile.

On y apprend ainsi que les Franciliens sont les plus adeptes de la revente d’occasion, puisque 28 % d’entre eux s’y adonnent au moins une fois par mois. A contrario, en Nouvelle Aquitaine, ils ne sont que 4,5 % à passer par ce système.

Au niveau national, les vendeurs se répartissent entre les moins de 35 ans (33 % en IDF et Hauts-de-France) et les plus de 55 ans (36 % en Normandie, 35 % en Auvergne Rhône Alpes).

Mais ce qui ressort majoritairement, c’est que cette vente d’occasion est plébiscitée par près de 94 % des répondants au niveau national car elle permet « d’offrir une seconde vie [aux livres] et de faire un geste pour la planète ». La motivation écologique reste donc majoritaire, notamment dans une Région comme l’Occitanie où 99,9 % des répondants la mettent en avant.

Évidemment, le gain d’espace compte également — le confinement a incité les lecteurs à faire un peu de ménage et donc à se débarrasser de livres. Pour les habitants des Pays de la Loire, ce motif est avancé par 98,1 % des répondants. Si les Franciliens le pointent à 95,1 % — les petits appartements parisiens sont bien connus — les habitants de la Région PACA ne l’évoque eux qu’à 90,7 %. Reste que, pour 9 Français sur 10, la vente d’occasion offre l’opportunité de faire le ménage sur ses étagères.

Enfin, et non des moindres, l’intérêt économique : vendre des livres, c’est aussi l’opportunité d’en racheter d’autres. Là encore, les habitants de PACA se distinguent : ils ne sont que 65,6 % à mettre en avant l’aspect économique. Pour autant, cette revente permet de « favoriser l’économie circulaire », indique l’étude. C’est en Bretagne, dans les Pays de la Loire et dans les Hauts-de-France que l’on est le plus sensible à cette question financière — avec respectivement 78,7 %, 78,4 % et 78,3 % des répondants.

Crédit photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0