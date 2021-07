Don, occasion... L'État invite à allonger la durée de vie des livres

Auteurs, libraires et éditeurs ne vont sans doute pas tous apprécier, mais la question est lancée par la campagne gouvernementale : « Pourquoi acheter ou jeter des livres si on peut se les donner entre voisins ? » « Nos objets ont plein d'avenirs », proclame encore une affiche mise à disposition de ceux qui voudraient ouvrir leur propre boîte à livres.

L'État et l'Agence de la transition écologique (ADEME) portent un message simple et plein de bon sens : « En modifiant quelque peu nos habitudes de consommation, nous pouvons allonger considérablement la durée de vie de nos objets ce qui diminuera nos besoins en production et réduira notre quantité de déchets. »

Réparer, emprunter, prêter, donner, échanger... Cette campagne consacrée aux objets vient rappeler que, dans de nombreux domaines, un achat n'est pas toujours justifié.

Pour faciliter la modification des habitudes des intéressés, l'État et l'ADEME ont mis en place un annuaire en ligne, qui permet de dénicher le bon interlocuteur pour un certain besoin. « Revendre un livre », par exemple, permettra d'accéder à différentes adresses, avec des bouquinistes, des dépôts-vente, mais aussi quelques enseignes des chaines Cash Converters et Easy Cash. Des sites web sont aussi référencés.

Signalons aussi la présence du Bon Coin ou de l'application Momox, le géant allemand de l'achat et de la revente, honni des bouquinistes. Sa présence s'expliquant sans doute par des raisons liées à la concurrence. « La qualité de service des professionnels répertoriés ne saurait engager la responsabilité de l’ADEME ou de l’État », précise en tout cas l'annuaire.

CONSO: le secteur du livre gaspille-t-il vraiment ?

Si l'on cherche à donner, l'annuaire recense des enseignes Emmaüs, des ressourceries ou encore Recyclivre.

Plus de 80.000 professionnels y sont recensés, et il est possible d'y ajouter son enseigne. L'annuaire se trouve à cette adresse.

L'occasion déjà adoptée

Depuis l'apparition d'internet, on s'accorde généralement à souligner l'importance qu'a pris le marché de l'occasion dans la consommation générale, et en particulier pour le livre. Mais les études précises sur le sujet manquent encore, laissant les acteurs du secteur avancer des chiffres basés sur leurs propres observations, ou relayer des sondages qu'ils ont commandés.

Une étude YouGov pour eBay indiquait ainsi que 26 % des Français avaient mis en vente des livres pendant le premier confinement, en 2020, quand Momox estime que la France est devenue le territoire où le livre d’occasion a le plus fonctionné, avec 5,4 millions de ventes de livres sur la plateforme cette même année. Rakuten, pour sa part, avançait + 25 % de vente de livres par rapport à 2019, sur son site.

Photographie : illustration, Grant Barclay, CC BY 2.0