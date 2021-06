13,2 % de la production française de livres finissent pilonnés et recyclés

L’année 2020 a évidemment faussé la donne : le flux aller (depuis les entrepôts vers les points de vente) a diminué de plus de 13 tonnes – 6,5 %. Mais entre 2015 et 2019, les variations ne sont pas très importantes : entre 200 et 205.000 tonnes. Mais ce qu’il importe de définir, c’est le nombre d’ouvrages qui trouveront un foyer — ou flux retour. Là encore, 2020 est un mauvais exemple : toute la distribution s’étant arrêtée en amont, les livres retournés par les points de vente aux distributeurs ont amplement baissé. Reste que l’annus horribilis de 2020 interroge : la tendance à la diminution du volume des retours n’est pas acquise.

Notons simplement qu’avec 200.800 tonnes, 23,3 % étaient renvoyés en 2018 — contre 191.55 tonnes et 18,2 % de retours en 2020.

Qu’advient-il des ouvrages réexpédiés à l’envoyeur ? D’abord, ils sont facturés à l’éditeur – toujours bon de le rappeler. Ensuite, ce dernier, pour éviter des frais de stockages supplémentaires, va procéder massivement à un pilonnage. En effet, sur 2018, 28.000 tonnes de livres ont été détruites contre 11.900 réintégrées et 6600 triées (rendues à l’éditeur). En 2020, l’ambiance est tout autre : 22.521 tonnes pilonnées contre 8786 de réintégration et 3629 tonnes de triage.

Si la moyenne lissée sur les trois dernières années est de 13,2 % de tout le volume de la production pilonné, là encore 2020 fait significativement diminuer le chiffre. En prenant 2018 et 2019 seuls en compte, on tombe sur 13,9 % des retours pilonnés. Reste que « 100 % des ouvrages mis au pilon partent au recyclage », indique le SNE. L’une des questions serait de savoir si 100 % des ouvrages destinés au pilon arrivent bien à destination…

Si le Syndicat salue « les progrès effectués par les éditeurs, leurs diffuseurs et leurs distributeurs et les encourage à poursuivre leurs efforts », il reconnaît tout de même que 2020 fausse la donne. Mais son analyse est que l’année, « certes atypique, montre une amplification de cette baisse » des retours et du pilon.

La confirmation de cette tendance pourra se constater d’ores et déjà sur 2021, mais il faudra donc attendre 2023 pour disposer de nouvelles données. Avec toujours cette note, qui fait sourire : « La collecte et le recyclage sont entièrement gérés par la filière. »

Les progrès devraient aller croissant : dernièrement, le SNE a signé le pacte d’éditeurs, en faveur d’engagements éthiques et durables, indiquant : « Conscient de l’empreinte environnementale de l’activité d’édition de livres, le Syndicat national de l’édition mène depuis plusieurs années, notamment via la Commission environnement créée en 2011, de nombreuses actions de sensibilisation auprès de ses adhérents, pour une meilleure prise en compte du développement durable dans leurs activités. »

Le document est à consulter et/ou télécharger ci-dessous.