La lecture en Europe, une affaires de lettres... et de chiffres

Depuis la Foire du Livre de Bologne, qui se déroule en Italie, le réseau Aldus Up, coordonné par l'association des éditeurs italiens, dévoile les conclusions de deux études consacrées aux données portant sur le livre et la lecture d'une part, et sur les traductions et échanges de droits d'autre part, en Europe.

La première, portant sur le livre et la lecture, a été réalisée par l'association des éditeurs italiens elle-même : elle rend compte des différentes études nationales menées sur ce sujet par les pays membres de l'Union européenne, et relève des méthodologies particulièrement hétérogènes.

Méthodes de collecte, échantillon interrogé, paramètres des sondages et études, définition commune de la lecture, prise en compte des différents formats de livres... L'étude suggère les étapes nécessaires pour la définition d'une méthodologie commune, qui permettrait ensuite de comparer avec plus de pertinence et de fiabilité les résultats des différents pays, et de tirer des enseignements.

Le rapport sur l'étude des traductions et échanges de droits — réalisée par l'association des éditeurs norvégiens — tire peu ou prou les mêmes conclusions : une méthodologie harmonisée est nécessaire, pour harmoniser les données obtenues et faciliter leur exploitation. L'étude remarque qu'un certain nombre de pays européens n'ont pas encore entamé de recherche dans ce domaine, et les travaux d'Aldus Up pourraient leur permettre d'amorcer une approche plus informée.

« Ces rapports sont une première étape avant la proposition d'une méthodologie commune pour les sondages, afin d'aider l'Europe à faire un saut qualitatif dans l'analyse statistique du secteur de l'édition : collecter des données homogènes est un prérequis indispensable pour un soutien efficace à la lecture et à la traduction au niveau européen », a souligné Piero Attanasio, chargé de l'international au sein de l'association des éditeurs italiens et directeur scientifique d'Aldus Up.

Photographie : illustration, Paul Bence, CC BY-NC 2.0