S’offrir un James Joyce pour le Bloomsday

Alors qu’en 2020, le Bloomsday devait s’adapter – avec une organisation numérique, en proposant de lire l’intégralité d’Ulysse –, les célébrations se feront cette fois-ci à l’air libre, pour le bonheur de tous.

La ville de Paris aura également marqué de son empreinte la vie et l’œuvre de James Joyce. Au début des années 1920, l’auteur gravite dans les cercles littéraires et artistiques du 5e arrondissement, où il rédige les derniers chapitres de ce qui deviendra son plus fameux roman, finalement publié en 1922 par la librairie Shakespeare and Co. L’année prochaine sera donc fêté le centième anniversaire de la parution de Ulysse par une « Saison Joyce » qui s’annonce déjà riche en événements et échanges.

En préambule de ces célébrations, l’Ambassade d’Irlande en France et le Centre Culturel Irlandais s’associent cette année pour offrir Ulysse et Dublinois, deux textes majeurs de Joyce. Pas moins de 500 livres (en français) seront distribués dans divers lieux parisiens. Bloomsday sera l’occasion de partir à la recherche d'un exemplaire, le lire à son rythme, avant de décider de l’offrir ensuite à un proche ou de le libérer au hasard de nos pérégrinations.

Surtout, ne pas oublier de faire une photo du livre là où il aura été laissé – sur le banc d’un parc, à la terrasse d’un café ou encore sur le quai d’un métro – et de la publier via les réseaux sociaux, en utilisant le hashtag #ParisJoyce2022. Ainsi, l’œuvre de Joyce pourra voyager jusqu’en 2022, et peut-être même au-delà…

Liste des lieux de diffusion :

Les Deux Magots (6 place St-Germain-des-Prés, 6e) à partir de 10h

Café de Flore (172 boulevard St-Germain, 6e) à partir de 11h

Shakespeare and Company (37 rue de la Bûcherie, 5e) à partir de 12h

Centre Culturel Irlandais (5 rue des Irlandais, 5e), de 14h à 20h

Jardin du Luxembourg (6e) à partir de 15h

aux abords du Panthéon (5e) à partir de 16h

Café de la Nouvelle Mairie (19 rue des Fossés St-Jacques, 5e) à partir de 16h30

Le nombre de livres distribués en chaque lieu est limité, avec un exemplaire par personne. La règle est simple : premiers arrivés, premiers servis !