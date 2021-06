Maïa Bensimon élue vice-présidente du Conseil des écrivains européens

Depuis sa première publication en France en 1946, Le Petit Prince est devenu un phénomène d'édition (200 millions d'exemplaires vendus et plus de 400 traductions) qui traverse les frontières et les époques, porteur du message universel d'Antoine de Saint-Exupéry. Deux des plus grandes institutions françaises participent à la célébration de cet anniversaire historique : La Monnaie de Paris, avec une nouvelle collection de monnaies or et argent, et La Poste, avec un timbre officiel.