Le Label 619 et Rue de Sèvres entament une “collaboration

Ce rapprochement « éditorial, et non capitalistique », nous précise-t-on, verra ainsi la collection fondée par Run (Mutafukaz) et codirigée par ce dernier et Florent Maudoux, Guillaume Singelin et Mathieu Bablet, collaborer avec Rue de Sèvres, la marque BD du groupe L'école des loisirs.

« Rue de sèvres a maintenant un peu plus de 7 ans, et nous souhaitions élargir notre ligne éditoriale, avec un éditeur supplémentaire, tout en restant dans le même esprit d'indépendance », nous explique Agathe Jacon, directrice marketing et développement chez Rue de Sèvres. « Un ami commun au Label et à Rue de Sèvres nous a présentés, et le Label, indépendant depuis deux ans, souhaitait changer de partenaire éditeur [auparavant Ankama, NdR]. »

Comptant un certain nombre de lecteurs et lectrices d'ouvrages du Label 619, Rue de Sèvres s'est tout de suite manifesté. « Le Label cherchait un partenaire 100 % éditeur, tourné vers le livre et une fabrication soignée, qui met l'auteur au centre de la création », précise encore Agathe Jacon.

Il est question aujourd’hui d’un changement de partenaire : Rue de Sèvres est une maison d’édition de métier solide, indépendante, et qui place l’humain au coeur de son fonctionnement. ⬇️ — Label619 (@label619) June 9, 2021

Le partenariat permettra au Label 619 de profiter des structures et outils de distribution et diffusion de Rue de Sèvres, mais aussi des équipes marketing et communication, fabrication ou encore cession de droits de la maison d'édition.

« L'équipe du Label a compris que le métier d'éditeur est double : d'un côté, l'éditeur accompagne l'auteur dans la création, de l'autre il est une structure qui prend les risques financiers, fabrique, diffuse, accompagne en marketing et à l'international... Il est pour le Label plus utile de se concentrer sur le travail éditorial strict », termine la directrice marketing et développement.

« Ce partenariat assure au Label 619 la liberté éditoriale ainsi que la pérennité du ton et de l'identité graphique qui lui sont propres, si chers à sa communauté », assure un communiqué, qui précise que la collaboration commencera en janvier 2022.

« Une dizaine d'ouvrages seront publiés chaque année, tant en poursuite de séries existantes, spin-off, que nouvelles créations », indique le message. Toutes les précédentes parutions restent cependant chez Ankama.