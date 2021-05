Dona : des ebooks accessibles pour les élèves du Québec

En 2016, on vous présentait dans cet article la Storyplay’r, une bibliothèque numérique et audio pour les enfants. Tout comme Whisperies, dont on vous parlait il y a deux mois (dans cet article), la plateforme a aujourd’hui évolué, pour proposer encore plus de contenu et de fonctionnalités. La Storyplay’r permet à la fois aux enfants de rester occupés et aux parents de souffler un peu.