Des Pyrénées au Tibet : Hergé au sommet

L’œuvre d’Hergé (Georges Remi, 1907-1983) a marqué l’histoire artistique et culturelle du XXe siècle, en particulier Les Aventures de Tintin. Chaque jour, on mesure l’empreinte exceptionnelle qu’elle a laissée dans l’imaginaire contemporain. Plus de 500 ouvrages ont été consacrés à ce phénomène démontrant son caractère mythique et universel.

Près de quarante ans après la mort du créateur du petit reporter, les exégèses, les prolongements et les métamorphoses des Aventures de Tintin montrent la pérennité d’une œuvre qui, bien plus qu’un heureux souvenir d’enfance, permet toujours aujourd’hui de penser et de dire le monde.

La montagne a longtemps représenté pour Hergé, qui aspirait à une constante élévation de lui-même, une métaphore du dépassement de soi. Hergé au sommet se distingue dans le foisonnement de la fortune critique d’Hergé par son approche inédite : réunir des spécialistes de l’œuvre et fins connaisseurs de la vie de l’auteur autour du thème réel et symbolique des sommets. Il propose au lecteur de se replonger dans les 24 albums de Tintin et d'y retrouver comme un fil conducteur ce mouvement essentiellement vertical entre cimes et abîmes.

« Les aventures de Tintin, aussi ascensionnelles que sensationnelles, bien plus que simplement lues, sont partagées par ses innombrables admirateurs. Pas étonnant qu’en une cordée fraternelle, des tintinophiles aussi passionnés que passionnants se soient liés pour rendre hommage à ce héros altissime de la bande dessinée universelle », précise Albert Algoud.

Des marches scoutes de Georges Remi dans les Pyrénées à l’ode à l’amitié chantée dans le chef d’œuvre Tintin au Tibet, en passant par les Alpes et l’imaginaire helvétique d’Hergé, les auteurs se sont lancés sur les sommets naturels et spirituels d’Hergé, prouvant une fois encore la grandeur de ce maître de la bande dessinée. Sortie le 16 juin.