Métiers du livre : un répertoire des formations, région par région

Béatrice Vincent, Camille Vasseur, Charlotte Botrel et Fanny Vergnes créent la maison d’édition de livres jeunesse illustrés La Partie, un espace dédié à la création française et étrangère. Leurs auteurs et illustrateurs ont déjà, pour nombre d’entre eux et elles, bâti une œuvre d’une grande exigence artistique et littéraire. Reconnus dans le milieu de la littérature de jeunesse, leurs livres proposent de l’étonnement, du réconfort et parfois même du trouble.