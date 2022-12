Romans, nouveautés : les livres de Laetitia Colombani

Littérature française (poches)

Le cerf-volant

Brisée par un drame personnel, Léna abandonne la France et son poste d'enseignante pour partir en Inde, au bord du golfe du Bengale. Un matin, alors qu'elle nage dans l'océan, elle manque de se noyer. Une petite fille qui jouait au cerf-volant court chercher de l'aide. Comment la remercier ? ... Agée de dix ans, la petite travaille dans un restaurant et ne sait ni lire ni écrire. Entourée d'un groupe de filles du village et de leur cheffe, la tumultueuse Preeti, Léna se lance dans un incroyable projet : fonder une école pour tous les enfants du quartier qui en sont privés. Au coeur d'une Inde tourmentée commence une aventure où se mêlent l'espoir et les désillusions, la volonté face aux traditions, et le rêve de changer la vie par l'éducation. Un hymne puissant à la sororité. Marie Claire. Bouleversant. Un très beau récit sur la reconstruction et le don. Le Parisien. Un roman généreux et courageux sur l'émanciation des femmes. Le Figaro littéraire.