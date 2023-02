Après le cinéma, Astérix empereur des meilleures ventes 

Juste derrière, Melissa Da Costa perd sa première place à quelques exemplaires prêts pour le roman feel good Les douleurs fantômes (20.351 ex.). Le top 3 est complété par Agnès Ledig et son livre La toute petite reine, qui a su convaincre 14.122 nouveaux acheteurs.

Désormais habitué du classement, Pierre Lemaitre place Le grand monde et sa suite Le silence et la colère à la 4e et 7e position. Les deux ouvrages de sa trilogie sur les Trente Glorieuses comptent respectivement 13.573 et 11.126 ventes cette semaine.

Autre doublé, l'autrice Colleen Hoover ferme à la fois le top 5 et le top 10. Son nouveau roman Jamais plus s'est vendu à 13.533 exemplaires. À tout jamais, premier tome de la romance, rencontre 8953 néo-acheteurs.

Crédits photo : Clare Snow (CC BY-NC-SA 2.0)