Pourquoi opposer droits d’auteur et transition écologique ?

Imaginer un système de contribution aux droits d’auteur par la seconde main est important, car même si les droits d’auteur ont déjà été payés à l’achat initial du livre, sa revente doit aussi rémunérer la création. Mais où est la loi prévue qui soutiendra la seconde main ?

Car il serait bien dommage de ne voir la seconde main que comme une concurrence du neuf. C’est tout d’abord une consommation plus vertueuse pour l’environnement, mais aussi le moyen d’accéder à la culture à moindre coût et, ne l’oublions pas, un marché où évoluent beaucoup d’acteurs solidaires comme Label Emmaüs, pour lesquels seconde main rime avec seconde chance.

"Un gaspillage gigantesque !"

Dans nos 2 entrepôts logistiques, ce sont près de 20 personnes en parcours d’insertion qui mettent en ligne des livres issus des surplus de dons faits aux associations Emmaüs ou ressourceries localement. Grâce à cette activité, nous réussissons à donner une nouvelle vie à des livres qui finiraient sinon au recyclage, tout en formant des personnes éloignées de l’emploi à des métiers porteurs dans le numérique et la logistique.

Beaucoup d’autres acteurs solidaires en font de même comme Pages Solidaires, Le Livre Vert, La Bouquinerie du Sart ou ChouetteCoop (ex Book Hémisphères). Tous alimentent notre marketplace solidaire label-emmaus.co qui référence aujourd’hui plus de 2 millions de livres.

Nous, acteurs solidaires, nous sommes partants pour rémunérer les auteurs, mais nous avons aussi besoin d’être soutenus car nos modèles économiques sont très fragiles, livrés à la concurrence féroce des plateformes numériques comme Amazon ou Momox, soumis aux mêmes règles fiscales qu’eux, alors qu’ils n’ont pas notre mission sociale. Sans oublier qu’en tant que coopérative, nous réinvestissons tous nos bénéfices dans l’outil de travail, quand ces plateformes ont comme objectif final de toujours plus rémunérer de lointains actionnaires. Alors comment nous soutenir ?

En commençant par nous permettre de récupérer une partie des 150 millions de livres fraîchement édités chaque année qui finissent au pilon, soit 25 % de la production de livres ! Car avec la loi du prix unique, les maisons d’édition ne peuvent pas brader les invendus, elles doivent les stocker, sauf que détruire coûte moins cher… Il me semble que sur ces invendus, les droits d’auteur ne sont pas non plus perçus, et c’est un gaspillage gigantesque !

Nous avons aussi besoin d’un cadre réglementaire et fiscal différent des plateformes numériques qui n’ont aucun objet social, mais aussi que nos modèles soient mis en lumière par les pouvoirs publics car nous n’avons même pas 1 % du budget communication de ces géants.

Emmanuel Macron, Rachida Dati, pourquoi ne pas réfléchir à une loi qui prenne en compte tous ces sujets plutôt que de n’adresser qu’une partie de la problématique, au mépris de la transition écologique et sociale ?

PS : Quelques informations complémentaires issues de la récente étude réalisée pour le Ministère de la Culture et La Sofia sur le livre d’occasion : seulement 4 % des livres d’occasion sont édités depuis moins d’un an, la majorité a plus de 5 ans et 44 % des livres d’occasion n’est plus commercialisée.

La seconde main peut donc aussi être complémentaire aux réseaux de vente de livres neufs. Mais surtout l’étude montre bien l’explosion de plateformes comme Momox et de la vente entre particuliers. Des plateformes qui concurrencent les libraires mais aussi des sites solidaires comme label-emmaus.co, aussi bien sur le don qui baisse face à la revente, que sur l’achat, avec un niveau de charges bien inférieur à des structures d’insertion comme la nôtre.

Maud Sarda, Co-fondatrice et Directrice Générale de Label Emmaüs

Crédits photo : Mary-Lou Mauricio / Label Emmaüs