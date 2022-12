Harcèlement et comportements inappropriés” chez Interforum  

Le Code du Travail, article L4131-1 et suivants, indique que les représentants du Comité social et économique (CSE) peuvent recourir à un droit d’alerte, adressé à l’employeur concerné dans certaines conditions. Et, notamment, en constatant qu’il « existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur ».

Du droit d'alerte à l'expertise

Dans le cas présent, étaient inventoriés harcèlement moral et mauvais comportement envers plusieurs salariées. Ce 12 octobre, le CSE d’Interforum a mandaté le cabinet Tandem Expertise qui a remis ses conclusions début décembre.

Selon le CSE, s’observeraient des « comportements inappropriés », doublés de surcharge de travail — du fait d’une réorganisation récente. Depuis les premières adresses à la direction en mai 2021, la situation se serait dégradée au point d’inquiéter les instances quant à la santé et la sécurité des salariés.

Si, en juin 2022, une action d’accompagnement est intervenue, à l’initiative de la direction, cette dernière n’aura pas « contribué à réduire les risques psychosociaux ». Pire : elle aurait aggravé le mal-être. La direction des ressources humaines, de son côté, a reconnu de « multiples tensions au sein de l’équipe Relations éditeurs », après plusieurs années d’un « modèle organisationnel et un management stable ».

La situation est confirmée par la médecine du travail, qui a enregistré une recrudescence des visites depuis plusieurs semaines. Communication complexe, manque de collaboration et de reconnaissance, perte d’autonomie, objectifs de service difficiles à atteindre… autant d’éléments évoqués aboutissant à des troubles psychosociaux, « tout niveau hiérarchique confondu », rapporte le cabinet d’expertise.

Charge de travail et évaluation

Au terme de 17 entretiens individuels, complétés par des réunions et points d’étape avec les représentants du personnel et autres, l’audit détaille de multiples changements ayant eu des répercussions sur l’ensemble de l’équipe Relations éditeurs. Dans un inventaire à la Prévert, on note l’épidémie Covid, le déménagement avenue de France, et la reconfiguration des espaces qui en a découlé, ainsi que la réorganisation des équipes : deux pôles (littérature et illustré/BD) ont vu le jour, accompagnés de postes d’encadrements intermédiaires.

Le rapport souligne qu’il n’existe pas à ce jour de document portant sur l’évaluation des risques professionnels — une absence qui empêche la bonne analyse des actions à mettre en œuvre. De même un programme annuel doit être instauré afin d’agir sur les risques identifiés. Quelques incohérences dans les chiffres observés (arrêts de travail, etc.) introduiraient un biais dans la perception de ce que vivent les salariés.

Le rapport expose enfin des recommandations portant sur les points d’achoppement : le rééquilibrage de la charge de travail, une évaluation des compétences en regard de la complexité des demandes ou encore la priorisation des tâches. À ce titre, le portefeuille d’éditeurs partenaires représente un enjeu majeur : en cas d’absence sur du long terme, la prise en charge des responsabilités conduit à un épuisement facilement imaginable.

Rappelons que ces maisons d’édition hors groupe Editis représentent un chiffre d’affaires de 335 millions €, en croissance de plus de 100 millions € pour 2021 (46 % de mieux). Le départ de la maison Hugo, rachetée par Glénat, a une réelle incidence sur les résultats — 20 millions € de chiffre d’affaires net remisé en 2022 — de même que l’arrivée de Trédaniel, qui a apporté près de 36 millions € l’an passé.

Sur le premier semestre 2022, le CA des éditeurs tiers Interforum a reculé en regard du S1 de 2021 de 14 % — tout en demeurant supérieur de près d’un tiers à celui de 2019. La maison de Joël Dicker, Rosie & Wolfe, a soutenu l’activité — de même que l’arrivée de Lefebvre Dalloz en distribution ou la croissance AC Média (Ki-oon, Lumen, Manga Books).

Or, maintenir de bonnes relations avec ces structures et un service de qualité est au cœur de la guerre entre les groupes.

Ateliers, médiation... encore ?

Il en va de même pour les niveaux d’attente des éditeurs tiers : là encore, des échanges s’imposent afin de mieux définir les rôles de chacun et la mise sous tension et le stress occasionné. Le cabinet recommande « de trouver des moyens de valorisation des parcours professionnels », afin de remédier aux sentiments de perte d’autonomie et l’instabilité organisationnelle évoquée. De la sorte, l’intérêt porté à son propre travail sera relancé, tout en supprimant l’idée d’une absence de reconnaissance et la perte de confiance.

Enfin, la dégradation des relations aura conduit à des stratégies d’évitement et le recours à un cabinet externe, pour « apaiser les tensions » n’aura « pas eu l’effet escompté ». Tandem expertise suggère une médiation « entre les parties en conflit » cette fois avec des psychologues au sein du service. Former les managers aux risques psychosociaux et leur identification régulerait aussi les tensions quotidiennes — plutôt que de les voir submerger certains salariés.

Un troisième tour d’ateliers et de médiations apportera-t-il une véritable réponse ? Les salariés peinent à y croire, un nouveau symptôme à ajouter à une liste déjà longue…

