Editis s'appuie sur AZAP pour optimiser la distribution Interforum

Deuxième distributeur de livres en France, avec 20% de parts de marché, Interforum - Editis gère la diffusion des publications de ses 55 éditeurs internes, et de 277 éditeurs hors groupe, via des accords exclusifs. Ces livres sont distribués à des clients de la grande distribution (Carrefour, Leclerc …), des distributeurs spécialisés (Cultura, King Jouet, Fnac, Relays …) et des librairies (Kleber, Mollat …), pour un total de 13.700 points de ventes, mais aussi via des plateformes e-commerce comme Amazon.

Le distributeur a initié sa collaboration avec AZAP en 2019 pour tenter de relever les défis du marché du livre et de se démarquer de la concurrence en développant une plateforme personnalisée de Gestion Partagée des Approvisionnements (GPA).

Il s'appuie sur AZAP pour calculer les réassorts des rayons au sein de différentes enseignes cibles faisant l’objet d’un plan de déploiement progressif. Pour ce faire, il doit tenir compte de multiples facteurs qui impactent les ventes prévisionnelles comme les cycles de vie des ouvrages, les assortiments affectés par typologies de magasins, les fluctuations du marché, les événements, etc.

Un marché globalement stable, concurrentiel et contraint

Traditionnellement stable, le marché du livre a connu une forte croissance en 2021, et s’est stabilisé autour 4 milliards € depuis. Dans un secteur où 84% des achats en magasins sont d’impulsion, anticiper les ventes est un défi.

La GPA sur mesure mise en place par Interforum et AZAP implique un calcul des seuils de réapprovisionnements sur la base des ventes par article, par magasin et par jour pour couvrir les besoins jusqu’à la prochaine livraison, compte-tenu des stocks.

La plateforme a également comme objectif de maximiser les ventes des clients. En tenant compte des assortiments par typologie de magasin, de la période de l'année (ex : Noël) et des événements externes impactant les achats de livres (ex : nouvelles séries diffusées sur Netflix), l'outil perfectionne ses calculs de réapprovisionnement et les ajuste à chaque point de vente.

Grâce à cette stratégie, Interforum dit avoir constaté les résultats suivants :

Une augmentation de 6 points des sorties de caisse ; une réduction des retours de 6 points ; une baisse des stocks de 6 % en magasin.

Avec l'intégration de nouvelles enseignes, Noriana de Joybert, Chef de projet AZAP anticipe : « Notre prochain défi est de se tourner vers une automatisation plus poussée. Cela implique l'ajout de règles de gestion plus sophistiquées afin d’anticiper encore mieux les tendances du marché. »

Ainsi, le distributeur prévoit de mettre en place des alertes automatiques déclenchant les commandes en fonction des prévisions établies, permettant une gestion proactive des stocks et une adaptation en temps réel aux évolutions du marché du livre.

Crédits image : Ugur Akdemir / unspalsh