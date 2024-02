Face à l'urgence climatique, faire bonne impression

En reconnaissant le rôle indispensable du secteur de l'imprimerie dans la promotion d'une économie circulaire et la lutte contre le changement climatique, l'organisation met en lumière l'importance d'une action environnementale organisée pour les entreprises d'impression. Elle souligne notamment la nécessité de transparence et de cohérence dans l'information concernant les émissions de gaz à effet de serre du secteur.

Un cadre pour le calcul de l'empreinte carbone

Le WPCF propose un modèle simplifié et universel pour calculer l'empreinte carbone, adapté à la fois aux grandes entreprises et aux PME, qui composent une part substantielle de l'industrie. Cette initiative répond à une double exigence : fournir un outil accessible pour évaluer l'impact environnemental et encourager une démarche écologique cohérente pour l'ensemble de l'industrie.

La méthodologie recommandée par le WPCF privilégie une approche qui englobe l'ensemble du cycle de vie des produits tel que décrit par le Greenhouse Gas Protocol : des émissions directes et indirectes liées à la production sur le site, jusqu'à celles liées à la production des matériaux achetés, aux transports par des véhicules non détenus ou contrôlés par l'entreprise, des activités externalisées, de l'élimination des déchets, etc. Le tout incluant spécifiquement les six principaux gaz à effet de serre identifiés par le Protocole de Kyoto.

Vers une standardisation des pratiques environnementales

L'accent est mis sur l'importance d'adopter des principes clairs et reconnus internationalement pour le calcul des émissions, afin d'assurer une communication transparente et fiable sur l'impact environnemental des activités d'impression. Cette initiative vise également à lutter contre l'écoblanchiment — ou greenwashing — et à faciliter des comparaisons fiables entre les différentes entreprises du secteur.

Le WPCF encourage également la collaboration entre les associations d'imprimeries nationales et internationales pour aider les imprimeurs, petits comme grands, du monde entier à améliorer leur performance environnementale.

En fournissant des lignes directrices claires et en promouvant les meilleures pratiques, le forum aspire à unifier le secteur de l'imprimerie autour d'objectifs environnementaux communs, renforçant ainsi son rôle dans la transition vers une économie plus verte et plus durable.

Crédits image : Srdjan Ivankovic / unsplash