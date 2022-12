Emme Promo Junior, nouveau service pour promouvoir l’édition jeunesse

Après le lancement de Emme Promo Junior, l’entreprise ne veut pas s’arrêter, mais envisage de créer des services personnalisés pour d'autres secteurs également, tels que la fiction et les manuels spécialisés et universitaires.

Mauro Frigerio, directeur de la société, raconte à Il Giornale della Libreria comment le projet Emme Promo Junior a vu le jour : « Emme Promo Junior est né de l'évolution des dynamiques promotionnelles et commerciales qui se sont manifestées ces dernières années. La forte croissance du secteur et le haut niveau de qualité de la production des éditeurs que nous promouvons ont rendu nécessaire d'accorder de plus en plus d'attention aux catalogues pour enfants, en leur dédiant une organisation commerciale capable de les gérer de la meilleure façon possible. »

Plus concrètement, donc, « l'objectif est de donner encore plus de valeur à la production et un meilleur service au libraire, qui pourra recevoir la visite d'agents dédiés, informés de ce qui se passe sur le marché ».

La pandémie, toujours selon Mauro Frigerio, a joué un rôle important dans l'accélération de projets et d'idées qui étaient déjà en cours d'évolution : « Ces deux dernières années ont accéléré la réalisation de projets auxquels nous pensions depuis un certain temps. »

Le service web et les autres initiatives

Un autre projet intéressant est le service web dédié en particulier aux libraires, « un espace de travail partagé avec les éditeurs et les libraires où nous pouvons développer des activités personnalisées », ajoute encore Mauro.

Les nombreux contenus que les éditeurs mettent à la disposition du réseau de promotion pour toutes les librairies sont ainsi plus facilement accessibles aux libraires, qui reçoivent des mises à jour en temps réel grâce au service web. Déjà 900 librairies utilisent cet outil.

Par ailleurs, un autre domaine dans lequel Emme Promozione veut travailler est celui de la collaboration avec les écoles, en organisant, comme le souligne Mauro Frigerio, « des activités telles que des ateliers, des parcours de lecture et des rencontres avec des professionnels du secteur, en mettant en valeur les catalogues et les projets des éditeurs ».

Enfin, il est toujours important d'entretenir un contact privilégié avec les librairies, en organisant des présentations et des rencontres, mais aussi des formations professionnelles.

Crédits photo : homo_sapiens (CC BY-NC-ND 2.0)