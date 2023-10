En plein “désastre social”, y'a-t-il “un pilote chez Editis” ?

Voilà près de trois semaines que la direction d’Interforum présage d’une diminution de l’activité, qui sera manifeste autour du 3 novembre. Les projections n’ont rien d’enthousiasmant : plus d’un mois d’une situation sans rien à faire pour les employés de l’entrepôt de Tigery, chargés d’expédier les livres pour leur mise en vente.

En réponse, est proposé de constituer une seule équipe de travail – quand la structure fonctionne actuellement avec deux. Cette réduction drastique conduira les personnels à ne travailler que le matin, avec les contraintes d’horaires que l’on imagine aisément. Mais pour les représentants syndicaux, rien d’étonnant : « L’an passé, nous nous sommes trouvés confrontés aux mêmes problématiques : la direction nous a annoncé trois semaines de baisse d’activité et le passage à une équipe », assure-t-on à ActuaLitté. « Preuve qu’aucun enseignement n’en a été tiré : sur cette fin d’année, les mêmes causes provoquent les mêmes effets. »

Malléables et corvéables ?

Pour l’équipe qui serait mobilisée le matin, cela conduirait « à n’avoir plus de vie de famille, en débutant très tôt, tout en bouleversant l’organisation de la société », poursuit un interlocuteur. « Ils sont nombreux à vivre loin de l’entrepôt. Autant cette réduction à une équipe s’entendrait, autant elle pose de lourdes difficultés logistiques aux salariés, dont la direction n’a cure. »

À LIRE - Vivendi et Editis : mariage, divorce et... garde partagée ?

Avec le départ de plusieurs structures éditoriales tierces, il semble surtout que la direction d’Interforum n’ait en rien anticipé cette diminution des volumes dans la préparation de colis. « Comment n’ont-ils pas simplement pensé à interroger les forces de vente pour mieux appréhender ce cauchemar », s’étrangle un représentant syndical. « Nous avons perdu des éditeurs, et désormais, on passe de période d’activité intense avec des volumes gigantesque, parce que tous les livres sortent en même temps, à des périodes de creux total. »

Le tout en ayant « une politique de recrutement d’intérimaires massive, afin de sécuriser les flux, sans aucune adaptation aux besoins ni vision sur quelques mois », s’agace notre interlocuteur. Une stratégie « destructrice », poursuit-il, doublée de l’impossibilité pour les salariés de débrayer : « Quel serait l’impact ? Finalement, cela conduirait la direction à déduire la grève des salaires, alors même que les employés n’ont rien à faire. » D’ailleurs, quand on brandit l’idée d’un débrayage, la direction riposte avec la menace de fermer Tigery, tout bonnement.

L’une des propositions formulées fut de laisser les personnes rentrer chez elle, plutôt que de les contraindre à s’installer sur des palettes et se regarder dans le blanc des yeux. « Si au moins nous avions une salle de pause décente pour eux, mais non : c’est un mobilier a minima, récupéré de Ballainvilliers qui leur est proposé. Loin, très, très loin du confort de la salle de pause dont la direction bénéficie, délicieusement aménagée. » Preuve en images... Et ce, alors que la promesse d'améliorer l'espace a été prise voilà des mois.

Salle de repos pour les salariés

Salle de repos de la direction – on notera le cruel manque de fauteuils

Or, cette même direction, dont Alain Danjou, logiquement en poste à Malesherbes, a la charge depuis que Tigery n’a plus de directeur, permettrait volontiers à chacun de regagner ses pénates, « mais les heures non réalisées seraient alors dues », assène-t-on.

Politique de la tête dans le sable

Ni Michèle Benbunan, future ex-directrice générale, et actuellement gestionnaire en attendant la cession à CMI France ni Alain Danjou ne semblent, pas plus d’ailleurs qu’Albane Gallet, DRH d'Interforum (et DRH adjointe du groupe Editis) ne « se soucient donc des personnes qui sont à Tigery, comme si cet établissement était une épine dans le pied dont il faudrait se débarrasser ? On nous met sous le nez des résultats économiques qui ne conviennent pas, au point de nous accuser, pas même à demi-mot, d’être responsables de ces chiffres ».

Et d'ajouter : « Mais qui, là-haut, se préoccupe et réfléchit ? Il leur incombe de ramener du business pour que les employés aient à faire ou de les laisser partir, pas aux salariés d'assumer leurs erreurs de gestion et de payer les pots cassés. »

Entre mensonges et irrespect, « on patauge dans un désastre social, tout en nous incitant à garder cette révolte pour le repreneur, car du côté de l’avenue de France, on cherche à briller dans les médias en affichant un bilan resplendissant », glisse-t-on. « La réalité est que tout va à vau-l’eau : y’a-t-il un pilote à Tigery, se demande-t-on. Mais y’a-t-il simplement un pilote à la tête d’Editis serait plus juste. »

Nous attendons des précisions de la DRH d'Interforum sur les multiples points abordés dans cet article. L’attente du repreneur, certains se souviennent de l’insistance marquée par Denis Olivennes quant au bien-être des salariés dans les entreprises de CMI France. Le message a été plus qu’entendu…

Mise à jour - 14h

Dire que l’impatience gagnait relève du doux euphémisme : la date butoir du 30 octobre dépassée, le site de la Commission européenne a dû accuser le coup d’une forte fréquentation, dans l’attente de la décision. De fait, l’affaire M. 11153 concernant le rachat d’Editis par CMI entraînera la validation ou l’invalidation de l’OPA qu’avait déclenchée Vivendi sur le groupe Lagardère… Retrouver l'article.

Crédits illustration : ArtTower CC 0