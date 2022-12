Pierre Coursières élu président du Syndicat des Distributeurs de Loisirs Culturels

Après 12 années passées à la tête du SDLC, Jean Luc Treutenaere a demandé à pouvoir se consacrer à sa mission de co-président de l’EIBF, Fédération Européenne et Internationale des Libraires, basée à Bruxelles. Il reste membre du Syndicat

« J’ai passé douze années riches et intenses à la tête du SDLC, non seulement pour défendre et promouvoir les intérêts des enseignes de distribution spécialisées de loisirs culturels, mais également pour faire avancer tous les dossiers pouvant bénéficier à la filière du livre, et en particulier aux libraires, quels qu’ils soient », indique-t-il. « Je remercie les membres du SDLC pour leur confiance et tous mes interlocuteurs institutionnels, syndicaux et journalistes. »

De son côté, Pierre Coursières déclare : « Je suis honoré de la confiance de mes pairs pour présider notre syndicat professionnel, et je remercie Jean-Luc pour le fantastique travail réalisé jusqu’à aujourd’hui. Nous continuerons à travailler sur les sujets importants pour la profession, au plus haut niveau des décideurs des enseignes du syndicat. »

À LIRE: Pierre Coursières : 20 années de Furet, “une sacrée aventure”

Et de conclure : « Nos objectifs courts et moyens termes se concentrerons sur les dossiers de concentration, la défense du livre et de la lecture, le travail avec le SLF et les autres partenaires, le développement durable de la filière livre et l’élargissement du SDLC à de nouvelles GSS de Loisir/Culture. »

Le bureau du SDLC est aujourd’hui composé de :

Président : Pierre Coursières, président du comité de surveillance de Nosoli (1)

Secrétaire général : Éric Lafraise, Directeur des relations extérieures de Cultura (2)

Trésorier : Jean-Luc Treutenaere, Co-Président de EIBF, Fédération européenne et Internationale des libraires

Crédits photo : Pierre Coursières - ActuaLitté, CC BY SA 2.0