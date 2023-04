Label Emmaüs : repenser la loi Lang à l'aune des enjeux climatiques

L’agence publicitaire Marcel a travaillé avec Label Emmaüs, que dirige sa fondatrice, Maud Sarda. Sous la forme de cadavres exquis, cette délicieuse pratique littéraire, on cherche plus la prise de conscience que l'effet percutant procuré par le surréalisme des images.

Remettre dans le circuit

Chaque année, les points de vente Emmaüs récoltent quelque 30 millions d’ouvrages. Et la boutique en ligne dispose de 2 millions de références. « Chacun de ces livres a été soigneusement trié et enregistré par des personnes en parcours d’insertion, qui se forment grâce à cette activité, à de nouvelles compétences numériques et logistiques », indique Label Emmaüs.

La majorité des ouvrages récoltés a plus de deux ans : leur mise en vente, via le marché de l’occasion « ne représente pas une concurrence », ni pour les éditeurs ni pour les libraires. En revanche, la plateforme vise directement les rivaux et géants numériques. Tout en dénonçant leurs pratiques commerciales.

Des prix toujours plus bas, des livraisons toujours plus rapides, quitte à avoir un impact écologique désastreux, imposer des conditions de travail inacceptables, voire même être fortement déficitaires, et compenser ces pertes par des collectes de fonds successives, jusqu’à détruire la concurrence. Du dumping économique pur et simple. – Label Emmaüs

En parallèle, un livre imprimé sur quatre ne sera pas vendu. Pourtant, son existence a des conséquences écologiques évidentes. La marketplace d’Emmaüs proposera dans un premier temps des ouvrages de seconde main, réinjectés pour des tarifs entre 2 et 5 € (livraison en 3/4 jours, avec un 3 € de frais de port).

TRIBUNE: Label Emmaüs milite pour sauver les “livres morts-nés”

La collecte de ces documents découle d’une organisation structurelle, articulée autour de circuits courts, à travers le pays. Non seulement les ouvrages revivent, mais chaque plateforme logistique d’Emmaüs emploie des personnes en insertions. Ainsi, « 63 personnes ont suivi un parcours en contrat d’insertion au sein de Label Emmaüs, parmi lesquelles nous comptons 70 % de personnes ayant, à la suite de leur contrat avec Label Emmaüs, trouvé un emploi ou poursuivi avec une formation qualifiante ».

Une nouvelle chaîne du livre

Mais le projet vise surtout à concilier commerce solidaire du livre et écoresponsabilité : « La seconde main solidaire et la filière traditionnelle du livre ont tout intérêt à s’allier, face à la concurrence des plateformes numériques, sur le neuf comme la seconde main. Plusieurs maisons d’édition nous ont d’ailleurs déjà contactés pour avancer ensemble », assure Maud Sarda.

Or, le Label va plus loin encore en suggérant qu’on adapte la loi Lang aux impératifs environnementaux. Car le cadre actuel impose des conditions de vente avant d’autoriser que le prix unique soit revisité. Si la législation a protégé la chaîne du livre, elle peine, désormais, à répondre aux impératifs climatiques. Certes les ouvrages invendus sont recyclés, mais cette production n’en demeure « pas moins un gâchis écologique, tout comme social et culturel ».

Et de proposer : « Car quitte à ne pas être vendus, ces livres pourraient être donnés au secteur de la solidarité et rencontrer un lectorat, lequel pourrait accéder à petits prix à la culture, tout en participant à la lutte contre le réchauffement climatique et à l’insertion professionnelle de personnes en situation d’exclusion. »

L’idée est ambitieuse : elle invite surtout l’interprofession à réfléchir à « une évolution du cadre légal, à l’aune des enjeux actuels ». Le tout dans le respect du droit d’auteur, et de la rémunération de ces derniers. Pourquoi pas envisager, que les acteurs solidaires abondent un fonds « sur les lots d’invendus culturels qui leur seraient donnés » ?

Crédits photo : Label Emmaüs