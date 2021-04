La BnF recherche un directeur délégué aux ressources humaines

2180 équivalents temps plein travaillés, 7 sites (dont 3 hors région Île-de-France), un budget de plus de 250 millions €, dont 146 millions de crédits de personnel, plus de 40 millions de documents de toute nature, 35 salles de lecture, 5 salles d'expositions et 2 auditoriums, pour plus d'un million de visiteurs chaque année... Les chiffres de la BnF ont de quoi donner le tournis.

Le ou la future directrice déléguée aux ressources humaines devra pour autant garder la tête froide, au sein de la direction de l'administration et du personnel. Il sera notamment chargé de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique et des actions de gestion des ressources humaines et de développement des compétences des agents de la Bibliothèque nationale de France.

Il élabore et met en œuvre une gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des carrières qui conditionne la construction budgétaire relative aux dépenses de personnel.

Les propres services du directeur délégué aux ressources humaines comportent environ 70 ETPTs, dont 1/3 sont de catégorie A.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0