Suicide d'un agent de la BnF : deux enquêtes et des préconisations

Les deux enquêtes qui ont suivi le geste tragique d'un agent magasinier de la Bibliothèque nationale de France ont été menées à terme. L'enquête ouverte par la police judiciaire a été classée sans suite, laissant la délégation d'enquête paritaire, réunissant des représentants des syndicats et de l'administration, établir le contexte du suicide, et notamment le rôle du travail dans celui-ci.

Le rapport d'enquête de cette délégation est strictement confidentiel, réservé à ses membres et à l'administration. L'objectif principal était de déterminer les facteurs de risque qui ont pu concourir à la mort de l'agent, pour apporter des réponses et des solutions, et ainsi les atténuer, voire les supprimer.

Dans le cadre des travaux liés à cette enquête, 25 auditions de personnes ont été réalisées, et des documents administratifs consultés, pour réunir un maximum d'éléments probants. Outre les conclusions, les préconisations viennent parachever l'enquête, puisque cette dernière n'a pas pour vocation d'établir des responsabilités.

Une « placardisation » dénoncée

Ces préconisations, le syndicat SUD de la BnF a refusé d'y participer, « car nous nous méfions de ce que pourrait en faire l'administration, dans un contexte où le dialogue social est réduit à peau de chagrin ». Le syndicat est le seul à avoir adopté cette position, la CFDT, la CGT et la FSU ayant établi des préconisations à l'issue de l'enquête. « Nous respectons tout à fait ce choix, qui a été fait en toute bonne foi, et vise à améliorer les conditions pour les agents », ajoute le syndicat SUD.

Aussi isolée soit-elle, la position du syndicat SUD est néanmoins révélatrice d'un état d'esprit de certains représentants du personnel, particulièrement affectés par le suicide de cet agent sur son lieu de travail. Le rez-de-jardin, lieu du drame, est en effet le théâtre régulier de suicides : « Après un suicide en 2015, les préconisations n'ont pas été appliquées, ou l'ont été contre les agents », constate un membre du syndicat SUD, amer.

Certes, un dispositif de sécurisation n'aurait sans doute pas empêché le geste de l'agent, mais cette mise en place sans cesse repoussée est symptomatique, pour des observateurs. D'ailleurs, le suicide de l'agent sur son lieu de travail remettait en question le suivi médical au sein de la Bibliothèque nationale de France.

Le syndicat SUD dénonce une « placardisation » de l'agent, « selon le propre terme employé par des personnes que nous avons rencontrées », nous explique-t-on. « Pour nous, il s'agit d'une sanction déguisée à son égard. Alors que ses compétences ont toujours été reconnues, on lui retire des tâches, on le considère comme gênant en réunion de département... »

« Et quand la souffrance de l'agent est évoquée auprès de la direction, on lui répond “mobilité”. On retrouvait le même comportement chez France Télécom », révèle le syndicat SUD. À ce titre, ce dernier regrette le classement sans suite de l'enquête de police : « Il nous semble qu'il y a un rôle du travail dans la décision de notre collègue. »

La direction de la BnF réfute l'usage de ce terme : « Ce terme de “placardisation” n'est pas employé dans le rapport de la délégation d'enquête, qui a analysé avec objectivité les événements qui se sont produits et les facteurs de risques. La direction ne peut être en accord avec ce terme : il ne reflète ni le contenu du rapport, ni la complexité humaine de la situation », nous précise-t-on.

Concernant l'organisation du travail, la direction de la BnF reconnait, suite au rapport, que « l'organisation des responsabilités doit accorder une place accrue à des façons de travailler favorisant l'expression de l'intelligence collective, du dialogue, de l'initiative et de l'autonomie de chacun ».

Le syndicat SUD déplore par ailleurs la programmation d'un audit sur les conditions de travail des magasiniers et magasinières, réalisé par un cabinet externe, au détriment, selon l'organisation, des alertes formulées par les représentants des personnels.

La direction, de son côté, présente cet audit comme « une étude indépendante avec l'appui d'une expertise extérieure, qui rassemblera une équipe pluridisciplinaire (sociologue du travail, psychologue du travail, ergonome, spécialistes RH, ...) ». Sa finalité sera « d'identifier de manière pragmatique les leviers d'action prioritaires, tout en tenant compte des contraintes structurelles de l'établissement (notamment architecturales) ».

« Les syndicats seront bien sûr pleinement associés à cette démarche - leur consultation est d'ailleurs prévue dans le cahier des charges », souligne la direction.

Des préconisations à suivre

Dans un communiqué, le syndicat SUD indique le rapport de la délégation d'enquête est « accablant pour l'administration », quand la CGT relève « de multiples facteurs de risques professionnels certainement amplifiés par la crise sanitaire, la période de confinement du printemps 2020 et une relance complexe des activités ».

Les préconisations de la délégation d'enquête doivent être communiquées à l'ensemble du personnel, en particulier celui du département où travaillait l'agent décédé, nous indique la BnF.

« Bien que le rapport de la délégation d'enquête soit confidentiel, il est possible d'évoquer les grands thèmes de ses préconisations : détection et gestion des situations à risque ou de crise, amélioration de l'environnement physique de travail, renforcement de la formation des encadrants de tous niveaux, travail spécifique sur l'encadrement de proximité, meilleure reconnaissance et mise en valeur du métier de magasinier, accessibilité et clarté des informations et procédures RH », précise la direction de l'établissement.

D'après la CGT, 25 préconisations ont été formulées, qui portent sur « la pérennisation d’un dispositif anti-suicide sur le site François Mitterrand », « la gestion des conflits d’ordre hiérarchique », « l’amélioration des conditions de travail des magasiniers », « l’évolution de carrière », « l’organisation du travail » ou encore les « fonctions d’encadrement ».

« Lors du CHSCT du 26 mars dernier qui était dédié à l'examen du rapport, la direction a d'ores et déjà pris des engagements fermes s'agissant des propositions formulées : acceptation sans réserve ni amendement de l'ensemble des mesures proposées, inscription immédiate au plan de prévention pluriannuel de l'établissement des mesures recommandées, suivi régulier dédié en instance des mesures mises en œuvre », affirme la direction de la BnF. « Dans le cadre de la crise sanitaire que nous traversons, l'administration a veillé à renforcer sa vigilance s'agissant du suivi des personnes en situation de fragilité, ce qui est d'ailleurs l'une des préconisations du rapport. »