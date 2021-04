Les Éditions du Mont-Blanc Catherine Destivelle ouvrent une collection jeunesse

Présents d'un album à l'autre, deux personnages, Agathe et Momo, animent textes et illustrations. Ces petits curieux très espiègles commentent avec humour au fil des pages leurs découvertes et emmènent les jeunes lectrices et lecteurs dans leur exploration de la montagne

Un contenu pédagogique riche

Au-delà des plus jeunes, le contenu pédagogique de ces albums, riche en informations, intéressera aussi les plus grands et les parents. En effet, « La petite encyclopédie de la montagne » a pour objectif de faire découvrir tous les aspects de la montagne : les animaux sauvages, les animaux domestiques, la nuit, l'eau, les grandes aventures de montagne, etc. et dans tous les massifs montagneux de France.

Des couleurs à emporter dans son sac

Pour aider lectrices et lecteurs à repérer les sujets, la couverture de chaque album constitutif de « La petite encyclopédie de la montagne » se distinguera par une couleur qui lui sera propre.

Ces albums instructifs de 84 pages chacun au format 17,5 x 23 cm ont la taille idéale pour être glissés dans le sac de randonnée des petits et des grands.

« La petite encyclopédie de la montagne » grandira au rythme de quatre titres par an.

Les deux premiers titres, Là-haut, oiseaux d'altitude et Là-haut, mammifères d'altitude, seront disponibles en librairie le 7 juillet.

En lançant cette collection pour les enfants à partir de 6 ans et plus, je souhaite faire partager ma passion de la montagne. Et quel plus beau moyen pour cela que de faire découvrir la vie de et dans la montagne, afin de mieux la connaître et de savoir en admirer la splendeur ? Pour cette belle collection j'ai tout naturellement fait appel à Hervé Frumy, illustrateur de talent et montagnard avec qui je partage le goût de la transmission Catherine Destivelle, directrice des Éditions du Mont-Blanc.

Les prochains titres à paraître dans la collection : Pisteur de traces, Animaux domestiques, Les grands sommets, Les fleurs, Les gourmandises, Peuples de l'eau, Les insectes d'altitude, Les grandes aventures alpines, La nuit.