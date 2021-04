Bibliothèque Sainte-Barbe : la Sorbonne Nouvelle “prise en tenaille

D'une lutte à l'autre à la Bibliothèque Sainte-Barbe. En fin d'année 2020, les moniteurs étudiants s'engageaient dans un mouvement de défense de leurs droits, alors que la crise sanitaire compliquait leurs conditions de travail. Ils furent bientôt rejoints par les agents de la bibliothèque interuniversitaire, solidaires et inquiets de la suppression de deux postes de contractuels, en raison de l'embauche de deux agents titulaires.

« Jusqu'à présent, l'université s'arrangeait pour ne pas faire partir les contractuels comme cela, on applique désormais une politique antisociale, en pleine crise sanitaire », décrivait-on auprès de ActuaLitté, en février dernier. « Concrètement, cela se traduit par une surcharge de travail pour de très nombreux agents et une sur-sollicitation des 22 moniteurs-étudiants, dont les missions dépassent leur niveau de responsabilité afin de pallier les dysfonctionnements internes [...]. L’ensemble se répercute sur le moral des agents et le service public », précisait un tract diffusé lors des débrayages.

Les mobilisations des agents se poursuivent, depuis près d'un mois, autour de différentes revendications. Le maintien des deux postes de contractuels, donc, qui doivent disparaitre le 1er septembre 2021, mais aussi la création d'un poste titulaire d'un agent de catégorie C et enfin le pourvoi et l'affectation sur site du poste maintenance, logistique et patrimoine immobilier, vacant depuis le 1er mars.

Des « exigences contradictoires »

Rappelant qu'une « solution a été trouvée » pour les moniteurs étudiants de la BSB, Jamil Dakhlia, président de l'Université Sorbonne Nouvelle, met en avant sa volonté de parvenir à une sortie de crise semblable avec les agents de l'établissement.

« La Bibliothèque Sainte-Barbe est une création récente, une bibliothèque interuniversitaire notoirement sous-dotée en termes d'effectifs », nous rappelle le président de l'université. « Le problème étant que la Sorbonne Nouvelle est confrontée à des exigences contradictoires de notre tutelle. Nous avons fait face à une augmentation de la masse salariale, qu'on nous demande de contenir, quand nous assistons parallèlement à une augmentation des services de la bibliothèque. »

Ainsi, l'octroi de deux postes d'agents titulaires au sein de la Bibliothèque Sainte-Barbe allait de pair avec la suppression de deux postes de contractuels, pour équilibrer la gestion de la bibliothèque. « Le rectorat nous incite à faire des économies en matière de personnel, quand le ministère, par d'autres circuits, assure son soutien à la BSB. De notre côté, nous sommes pris en tenaille », constate Jamil Dakhlia.

En février dernier, sollicité par ActuaLitté, le ministère de l'Enseignement Supérieur assurait dans un message qu'il avait « créé plusieurs emplois (5 de catégorie B pour la BSB et un de catégorie A pour la coordination entre la BSB et la BSG) et assuré des dotations pérennisées au-delà des moyens transférés pour son fonctionnement lors du passage aux RCE [Responsabilités et Compétences Élargies, dans le cadre de la loi LRU] ». Plus de 460.000 € « sont versés chaque année à l'université de Paris 3 pour soutenir le fonctionnement de la BSB », précisait-il encore.

Sauf que « le volume des étudiants servis augmente d'année en année, et la bibliothèque répond à un vrai besoin de la population étudiante, sur toute l'Île-de-France », assure le président de l'Université Sorbonne Nouvelle. Alors qu'une politique d'austérité reste de mise dans la gestion des universités, en vue d'une réduction des dépenses publiques, une hausse des crédits ne semble pas particulièrement de mise...

Sur un plan budgétaire, la convention régissant la gestion de la Bibliothèque Sainte-Barbe doit être revue, suggère Jamil Dakhlia. En tant que bibliothèque interuniversitaire, Sainte-Barbe accueille des étudiants de plusieurs établissements. Principalement des quatre universités contractantes (Paris 1, 2, Sorbonne Nouvelle et Sorbonne Université), mais 43 % du public est inscrit au sein d'autres établissements, selon le rapport d'activité 2019 : « Or, toutes les universités ne participent pas à l'effort budgétaire », pointe le président de l'université.

Soutenir les fonctions de service public

Préoccupée par le retour à l'équilibre budgétaire de l'université pour 2023, la présidence de la Sorbonne Nouvelle assure toutefois « entendre les besoins de la Bibliothèque Sainte-Barbe ». « L'idée est d'arriver à un volume de postes de titulaires plus conséquent dans les fonctions de service public, notamment l'accueil et le prêt », précise Jamil Dakhlia.

Le président de l'université met en avant sa « volonté », mais précise toutefois que la campagne de recrutement, en 2022, concernera tout le personnel de l'université, et impliquera la commission des emplois et des dialogues de gestion, dans le cadre d'un fonctionnement collégial. Le cas de la BSB sera défendu, mais ne sera pas le seul étudié.

Pour répondre à une demande du personnel, « un des contrats de magasinier a été prolongé pour une année supplémentaire », souligne Jamil Dakhlia. Les agents mobilisés ont été reçus à deux reprises par le président, notamment cette semaine, et « nous avons pu nous expliquer sur les craintes concernant le poste de gestion patrimoine immobilier ».

« Nous allons mettre les moyens, en créant un pôle de gestion du patrimoine qui soit plus performant, avec plus de personnel, plus qualifié, qui portera notamment une attention à notre implantation dans le Quartier latin », termine le président de la Sorbonne Nouvelle.

Photographie : façade de la Sorbonne Nouvelle, rue Censier (ManoSolo13241324, CC BY SA 4.0)