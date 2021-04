Cécile Boyer-Runge quitte Editis

Et voici que ActuaLitté apprend désormais le départ de Cécile Boyer-Runge, ex-présidente de Robert Laffont et nommée fin 2020. Secrétaire générale adjointe du groupe, en charge de la littérature, elle quitte le groupe Editis pour mener à bien des projets personnels.

Elle avait été nommée secrétaire générale adjointe, chargée de la littérature générale, aux côtés de Jean Spiri, secrétaire général du groupe, en octobre 2020. Elle avait été remplacée par Sophie Charnavel, qui prenait la direction de Robert Laffont, Nil et Presses de la Renaissance.

Dans ce contexte, elle continuera à dénicher de nouveaux talents et à apporter des projets éditoriaux à Editis.

« Mon engagement durant plus de sept ans a été total au sein du groupe Editis, et au service des Éditions Robert Laffont et des auteurs. Je remercie vivement toutes les équipes qui m’ont accompagnée, et toutes les forces d’Editis » assure-t-elle.

« Nous remercions Cécile Boyer-Runge pour sa contribution et lui souhaitons pleine réussite dans ses projets et la découverte de nouveaux talents pour le groupe » déclarent Michèle Benbunan et Jean Spiri.

