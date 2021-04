L'Attaque des Titans : l'ultime chapitre de la série fait l'événement

Parcourir l’histoire musicale, en compagnie des plus grands compositeurs, facile : France Musique déploie une collection de contes, inspirés de faits réels et raconte aux enfants, à partir de 5 ans, la vie de ces grands artistes, en musique. Édités en partenariat avec La montagne secrète, trois premiers livres ouvrent le bal, en compagnie de Minime, souris fan de fromages et de notes.