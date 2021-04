France : Le Monte-Charge culturel, l'agence littéraire de Brigitte Bouchard

« Avec Le Monte-Charge culturel, je poursuis et j’affine ma grande passion : représenter des auteurs que j’accompagne depuis longtemps, tout en défendant de nouvelles voix », affirme l’éditrice à ActuaLitté. Et d’énumérer, comme on effeuille une marguerite sans jamais tomber sur “pas du tout” : Svetislav Basara, Adrien Blouët, Giosuè Calaciura, Fatima Daas, Aurélien Delsaux, Sophie Divry, Sylvain Trudel.

Prochainement, de primo-romancières rejoindront l’agence, mais l’aventure est bien là. Pas « un nouveau départ à proprement parler, tant j’emporte de mes dernières années. Mais dans sa continuité mon pas se fait à la fois plus sûr et plus libre. Il m’ouvre de nouvelles routes », indique-t-elle.

Le Monte-charge culturel reposera sur quelques principes fondamentaux, dans une métaphore océanique : « L’océan ne s’arrête pas à la lisière de notre vision et chaque embarcation creuse les flots d’une aventure unique. Le vent qui hurle avec plus de force n’est pas celui qu’on entend le mieux et toute île vaut un continent. »

L’agence, si elle est francophone, fonctionnera cependant sur le modèle anglo-saxon : ne pas simplement représenter des auteurs bankables, mais parvenir à faire sortir des eaux — l'image de la Vénus sortant des eaux de Botticelli vient facilement à l'esprit — des textes qui se distinguent, les travailler, encore et encore, par aller-retour.

« D’où, avec son double mouvement d’élévation — améliorer, valoriser, porter à son faîte — et de circulation — des écrits, des idées, des savoirs, avec toutes les marques de leur singularité et toute leur réjouissante inventivité, l’image du monte-charge », note l’éditrice.

Qui conserve, comme un jardin secret, son travail de direction artistique pour le festival Un week-end à l’Est, fondé voilà cinq ans. Et qui se présente comme un pont entre Paris et « la capitale du pays de l’Est ou d’Europe centrale invitée ».

crédit photo : Brigitte Bouchard