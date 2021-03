Mort de l'autrice jeunesse Beverly Cleary à 104 ans

Il faudra une rencontre avec une bibliothécaire qui lui prête The Dutch Twins (Les jumeaux néerlandais) de Lucy Fitch Perkinsy pour qu’elle se réconcilie avec les livres. « J’avais parfois l’impression que l’école ne voulait pas que nous lisions, car il y avait de longues questions après tout ce que nous avions lu. Nous devions aussi écrire des critiques et donner le thème du livre. C’était la question que je détestais le plus. Je voulais juste lire un livre et l’apprécier. »

Fréquentant la Grant High School de Portland, le Chaffey Junior College d’Ontario, puis l’université de Californie de Berkeley et l’université de Washington, Beverly Cleary souhaite devenir bibliothécaire et, pour financer ses études, occupe des emplois de couturière ou de femme de chambre. Elle se marie discrètement, contre l’avis de ses parents. Munie de deux bachelors en bibliothéconomie, nommée bibliothécaire à Yakima, dans l’état de Washington, elle publie son premier roman pour enfants, Henry Hugins, en 1950, premier titre d’une série de six.

« Les enfants qui venaient à la bibliothèque me demandaient toujours des livres sur des enfants comme eux. Eh bien, il n’y avait pas de livres sur les enfants comme eux. Ainsi, lorsque je me suis assis pour écrire, je me suis retrouvé à écrire sur le genre d’enfants avec lesquels j’avais grandi. » Ramona, personnage secondaire de la série des Henry Hugins, plait particulièrement aux jeunes lecteurs et la fillette a droit à sa propre série avec huit titres, entre 1955 et 1999.

« Ramona m’a été inspirée par une petite fille qui vivait près de chez nous. Elle était considérée comme plutôt impossible et je me souviens très bien de son retour de l’épicerie à la maison. À cette époque, les enfants pouvaient faire les courses. Elle avait à la main une livre de beurre qu’elle avait ouverte et elle mangeait la livre de beurre. D’une manière ou d’une autre, cette petite fille est devenue Ramona, bien que Ramona n’ait jamais mangé une livre de beurre. »

Beverly Cleary n’hésitera pas à aborder des sujets délicats. En 1953, dans la nouvelle Otis Spofford, elle met en scène les inquiétantes espiègleries d’un jeune garçon dont les parents viennent de divorcer, sujet très inhabituel pour l’époque en littérature pour la jeunesse. Dear Mr Henshaw (Cher M. Henshaw), histoire d’un garçon solitaire qui correspond avec un auteur de livres pour enfants, remporte la médaille John Newbery, en 1984, « pour sa contribution la plus distinguée à la littérature américaine pour enfants ».

Elle a également écrit des romans plus fantaisistes tels ceux ayant pour protagoniste Ralph, chat dont la cohabitation avec le bébé de ses maîtres n’est pas des plus évidentes. Les histoires sont racontées du point de vue de l’animal. Multi-récompensée au fil de sa carrière, Beverly Cleary a été nommée, en 2000, Library of Congress Living Legend (Légende vivante de la Bibliothèque du Congrès).

L’écrivaine a écrit deux récits autobiographies, A Girl from Yamhill (1988), sur son enfance, et My Own Two Feet (1995), sur ses années universitaires, non traduits en français. « Les gens sont étonnés des choses dont je me souviens. Je pense que cela vient du fait d’avoir vécu isolée dans une ferme les six premières années de ma vie et que ma principale activité était l’observation. »

Ses livres, traduits en douze langues, ont été vendus à plus de quatre-vingt-dix millions d’exemplaires. La série Henry Huggins a inspiré des programmes télévisés au Japon, au Danemark et en Suède et plusieurs films pour le grand écran racontent les faits et gestes de Ramona. En 2010, Ramona et Beezus (ou Sœurs malgré elles), réalisé par Elizabeth Allen, a mis en vedette les actrices Joey King et Selena Gomez.

En France, les romans de Beverly Cleary ont été publiés, très régulièrement, par les Éditions de l’amitié, dans la collection « Bibliothèque de l’amitié », puis, en réédition ou en première édition, par l’École des loisirs. Premier titre paru, en 1979 : Ramona la peste, traduit par Édith Vincent. Beverly Cleary n’écrivait plus depuis quelques années. « Il est important que les écrivains sachent quand arrêter. Je me suis même débarrassée de ma machine à écrire. C’était sympa, mais je déteste taper ».

avec CRILJ

Crédit photo Cleary Family archive/OPB CC BY SA 2.0