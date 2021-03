Hommage à Gil Jouanard, l'inspiré du bord des routes

L'écrivain, le poète, l'homme du Centre régional du livre – et de tous les structures qu’il avait dirigées ou imaginées -, le comparse d'Elisée Reclus le géographe, de Jean-Henri Fabre l’entomologiste, de Buffon l’encyclopédiste, de Jean Follain, de Dhôtel oui de Pierre Béarn – et j’en oublie, tant la cohorte fraternelle est longue - entretenait des camaraderies à travers les siècles et nourrissait sa vie d'amitié avec les vivants.

Gil était ainsi, homme de peu et homme de bien, ami et protégé de René Char et compagnon fidèle des écrivains débutants. Gil était un pont solide et modeste qui ne payait pas de mine, comme ses ponts cévénols qui connaissent les pas des grands hommes et le murmures des ondes et des eaux.

Chaque matin et chaque jour, Gil enchantait ses lecteurs – une société discrète – de ses fragments de mémoire ou de littérature. Il convoquait les siècles de jadis, les madrigaux ou la chanson française de Fréhel ou Damia, les poètes de bords de route, les dédaignés ou les peu lus et les lumières de l’enfance.

Piéton insatiable de Paris comme Restif de la Bretonne ou Jacques Réda, il était aussi pérégrin des petits chemins de France, s’extasiant là d’une lecture du paysage ou dressant le portrait d’un quidam minuscule mais essentiel.

AUTEURS : l'écrivain et poète Gil Jouanard est mort

Je dois beaucoup à Gil : ses livres – chez Anatolia, Phébus, Verdier, Fata Morgana - éditeurs essentiels et de qualité, son sourire de bonté, son enthousiasme et ses encouragements. Je relis nos correspondances, nos partages d’écrivains comme on se refile des billes dans la cour de récréation de l’enfance.

Je relis ces mots de modestie qu’il m’avait envoyés, un jour d’échange, encore, dès l’aube qui nous était chaleureuse : « N'ayant jamais su comment vivre en poète, si cela se peut, j'ai toujours plutôt tenté de faire vivre la poésie en moi. Celle des autres, qui n'aura jamais cessé de chercher la mienne, une bougie au bout du moindre mot, ainsi que fit Diogène "cherchant un homme". Des gens comme toi, moi, Pierre – Michon -, se situent hors du champ à la fois étroit et envahissant de la narration romanesque. La vie continue et je te coopte à titre... personnel ! ».

Et m’arrive ces mots de Pierre Michon, le juste : « Je t’embrasse bon Phrère, je pleure Gil ». Aussi, comme le sait Cocteau, faisons semblant d’être triste puisque les poètes font semblant d’être morts.

Ici ou presque, dans l'Aube chère à Bachelard qui est si cher à Gil, ombragée où sourde la Seine gracile et encore minuscule, chemin faisan & faisant sauvage, le géographe des modestes sentiers et pérégrin « botanis » aux humeurs serpentines joue à la marelle sur les ronds dans l'eau.

Ce géographe amateur et inspiré, c'est Gil, je le sais.

Il marche d’un bon pas avec ses bons compagnons, Jacques Lacarrière, Gilles Lapouge, Claude mettra et Marcel Béalu.

Bon voyage ami fidèle, Phrère humain, camarade précieux.

Cher Gil.

Dans Comme un bal de fantôme, j’avais offert ce poème à l’ami, comme un pont traversé. Aujourd’hui, mon pont est dévasté. Alors, il faut franchir encore et encore. Et célébrer l’ami qui monte dans la diligence qui nous emmène chaque jour dans nos voyages au pays de panache et d’en-vie.

Sinueux Léger/ Insecte comme un homme

À Gil Jouanard, l’honnête homme

« Eh bien voilà ; les naturalistes comme les frères Reclus, Maeterlinck, Michelet, dont les livres sur la montagne, l’oiseau, les insectes, ainsi de suite sont souvent plus beaux que la plupart des livres de poésie autodésignés, et avalisés avec quelque hardiesse, par leurs auteurs... »

Gil Jouanard

Oui, élevons des monuments aux astronomes, aux créateurs, aux fantaisistes, aux poètes qui détachés de l’utile et de l’immédiat agrandissent l’univers et célèbrent le charme et l’idéal des mondes inconnus

Je voyage sinueux Léger / rêvassant aussi À tire-d’aile / dans le métropolitain Je voyage dans le métropolitain Petit lointain / Sinueux /Avec Jean-Henri Fabre Heure de pointe / Heure de peine Sans peine Jamais de peine / Avec un savant poète Les stations aériennes défilent Les téléphones grésillent Et les mendiants mendient Les nuages ne se prononcent pas Le bonhomme Fabre est là tout entier Sur mes genoux Grand ouvert Comme un beau et grand livre Fabre Bel ami vieille branche Vieil ami belle branche Je l’aime celui-là Comme j’aime mes camarades d’admiration Grimod de la Reynière Saint François d’Assise Le grand Buffon Geoffroy Saint-Hilaire Élisée Reclus le géographe L’anarchiste Non le géographe Non les deux Et ses frères Géographes et anarchistes Et poètes aussi Et Pierre-Joseph Redouté le peintre des roses délicates Et Jean-Jacques Audubon le naturaliste l’ornithologue Ambroise Paré le sage Bernard Palissy le poète aux émaux Et je n’oublie pas Jamais L’homme simple & d’exception L’homme avec un grand H, et un O, et un M, et encore un M et un E aussi Johann Heinrich Pestalozzi Qui déclarait « J’ai vécu moi-même comme un mendiant pour apprendre à des mendiants à vivre comme des hommes. » Et tant d’autres Une cohorte de joyeux camarades Des inspirés qui ne me lâchent jamais la main Mes chuchotements et mes lanternes Mes cailloux blancs Je voyage léger dans le métropolitain Jean-Henri Fabre sur les genoux Et à mes côtés Je parcours les planches comme des herbiers Je sympathise avec les insectes Ses amis Qui deviennent mes amis Et voilà un camarade qui monte C’est Gil Jouanard le poète délicat le lecteur le bon-homme « Je peux monter avec des amis Je dirai au hasard Bachelard Élie Faure par exemple Et pourquoi pas Reverdy » Ça commence à faire du beau monde Les téléphones ne grésillent plus Les insectes font plus de bruit, de beaux bruits Quels bruits d’insectes dans ce wagon ! Mes lectures sont des pas à pas de sept lieues Les mendiants continuent de mendier Et si Fabre intervenait Et Pestalozzi Et les autres Les grands hommes Et les hommes tout simplement À mes côtés Point de Fabre Mais une jeune femme Multiple comme une collection d’insectes Sourire de papillon Yeux de nuage Nocturne en plein jour Et cochenille comme personne Elle lit au-dessus de mon épaule Je la regarde lire Et si nous étions des insectes Et si nous sauvions des hommes Je descends Elle s’envole À tire-d’elle À demain Jolie demoiselle Comme un insecte Je te souhaite le bon jour Ma nouvelle amie Chrysalide Notre « Histoire naturelle »

Éric Poindron est éditeur, écrivain et poète. Ses derniers livres parus sont Brueghel, des secrets dans la neige, éditions Invenit et Le Voyageur inachevé, Le Castor Astral éditeur.

Crédit photo : Gil Jouanard - Collection de l'auteur