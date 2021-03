L’écrivain et poète Gil Jouanard est mort

Né à Avignon en 1937, Gil Jouanard partagea son existence entre l’Allemagne, la France et l’Algérie. Au sein de l’Hexagone, il habita dans nombreuses villes dont Marseille, Montpellier, Paris et Abbeville. Très attaché à sa région natale, il créa les Rencontres Poétiques de la Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon et revint finalement s’établir à Avignon où il s’est éteint ce jeudi.

Au cours de sa vie, il organisa une série d'événements autour du livre et de la culture. Il fut successivement le directeur adjoint du Nouveau Théâtre National de Marseille de 1975 à 1977, président de la Maison du Livre et des Mots jusqu’en 1985, responsable de la Maison du Livre et des Écrivains à Montpellier et du Centre Régional des Lettres du Languedoc-Roussillon et président de la Fête du Livre d’Aix-en-Provence jusqu’en 1979.

Il est, de plus, à l’origine du Centre régional des lettres du Languedoc-Roussillon et de la Maison du livre et des écrivains, qu’il dirigea pendant presque 20 ans. Il collabora enfin à de nombreuses revues dont Action Poétique et la Revue de Belles Lettres.

Avant de se consacrer à l’écriture, Gil Jouanard s’est dans sa jeunesse intéressé au journalisme. Il participa à la création d’un quotidien au sein de la nouvelle Algérie Indépendante. C’est en 1969 qu’il publie son premier recueil de poèmes, Banlieue d’Aerea (éditions PJ Oswald), pressé par un René Char qui voit en lui un poète prometteur.

Au cours de sa vie, il signera une quarantaine d’ouvrages que l’on peut retrouver notamment aux éditions Verdier. À l’occasion de la publication de Mémoire de l’instant, Nouvelles ordinaires de divers endroits, la maison lui a consacré un bref portait en 4e de couverture.

Solitaire et contemplatif, Gil Jouanard était, enfant, si curieux de tout que le surnom affectueux et taquin de Spitzenaze, Nez pointu, lui fut attribué par un familier, dans cette Allemagne des années cinquante où les aléas de sa biographie en herbe l’avaient fait échoir. Des insectes du jardin de sa maison natale, dans la banlieue d’Avignon, comme des êtres et des choses du monde, il n’a jamais cessé d’être l’observateur méditatif, parfois attendri, le plus souvent dubitatif, hésitant fréquemment entre rêverie et ironie, mais ne refusant jamais de prendre aux mots le moindre signe de réalité. Sous la trivialité du sens commun, notre Spitzenaze s’emploie à reconnaître l’écho et l’ombre portée de l’énigme, la silhouette embrumée de la Terra incognita — patrie première et ultime réduit de la « vraie vie »… C’est donc à partir de tout et de rien (et non de ces « petits riens » issus d’une extravagante panoplie pagnolesque ou vichyste) qu’il s’efforce de lire dans le filigrane serré de chaque instant la trame d’un monde que l’homme pourrait enfin « habiter en poète ».

Habiter le monde en poète, Gil Jouanard l’a fait jusqu’au bout. La veille de sa mort, l’auteur partageait sur sa page Facebook un fragment de L’Or de la mémoire, un court texte qui se concluait sur ces mots : « La beauté et la grandeur accroissent impitoyablement l’évidence de notre solitude ».

Crédit photo : Facebook - Gil Jouanard