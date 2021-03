Découvrir les littératures de 150 pays dans une carte interactive

BIOGRAPHIE - Aura-t-il fallu attendre un triple anniversaire et moults commémorations étalées sur toute l’année 2020 pour que Charles de Gaulle, le fondateur de la France Libre, et de la Vème République, suscite un regain d’intérêt auprès des français, et plus encore, certainement, parmi les spécialistes en tout genre, épris depuis des lustres par la cause gaullienne et par le personnage lui-même ? On peut en effet se poser la question, même si la mémoire du général n’a jamais tout-à-fait disparu des débats et des commentaires, depuis son avènement, si l’on en juge par les dizaines d’ouvrages parus sur le personnage, depuis au moins quatre décennies. Affaire de nostalgie d’un temps révolu, me direz-vous ? Pas sûr justement !