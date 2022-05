Décès de la romancière et critique littéraire Linda Lê

Ses textes, imprégnés de fantômes, avaient puissamment marqué ses lecteurs. Née à Dalat, au Vietnam, elle et sa famille avaient fui la guerre en 1969, avant d'arriver en France en 1977. Henri IV, Sorbonne : après ses études littéraires, elle publie, à 23 ans, son premier roman, Un si tendre vampire, aux éditions La Table Ronde. C'est finalement trois romans plus tard, avec Les Evangiles du crime (1992), qu'elle se sent « naître à la littérature ».

Avec les éditions Christian Bourgois, son éditeur principal, elle publiera près de 21 romans et nouvelles. Traduite en néerlandais, italien et portugais, elle est saluée par la critique, qui met en avant ses textes délicats et exigeants. « La mort, ma mort, m’apparaissait être le seul chef-d’œuvre que je puisse réaliser », écrivait-elle dans Voix, livre dans lequel elle évoque sa dépression.

Malgré sa discrétion, le monde littéraire ne l'oublie pas : en 2019, elle reçoit le prix Prince de Monaco pour l'ensemble de son oeuvre. Elle devient également Prix Wepler en 2010, pour Cronos, ou encore Prix Fénéon pour Les Trois Parques en 1997.

Préfacière, critique littéraire pour le site En Attendant Nadeau, elle co-signe également trois chansons avec Jacques Dutronc pour son album Brèves Rencontres, sorti en 1995 : L'Âme sœur, Entrez m'sieur dans l'humanité et Rappelez-moi de vous oublier.

Son dernier roman, De personne je ne fus le contemporain, est publié aux éditions Stock. Portrait croisé d’Ho Chi Minh et du poète russe Ossip Mandelstam, ce roman restituait une histoire oubliée : celle de deux géants du 20e siècle qui se sont rencontrés en 1923 à Moscou, nous ouvrant les yeux sur leurs destins.

Dans l'émission Par les temps qui courent, en février 2020, et parlant de folie et de secrets de famille, elle déclarait : « Le roman, c'est le secret derrière la porte qu'on ne franchit jamais, même par effraction. » Elle avait 58 ans seulement.

