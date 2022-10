Quand la littérature classique inspire le monde du jeu vidéo 

Les dernières tendances en matière de jeux vidéo n'ont parfois rien d'actuel. Si les développeurs s'affairent nuit et jour pour concevoir le prochain titre à se procurer à tout prix, ils puisent bien souvent leur inspiration dans les grands classiques de la littérature mondiale. Des jeux vidéo nés de la lecture de la Bible aux machines à sous inspirées du Magicien d'Oz, passons en revue les jeux les plus populaires tout droit sortis du monde des livres.

Assassin's Creed - Alamut, VladimirBartol

Écrit en 1938 par l'écrivain slovène Vladimir Bartol, Alamut est le roman qui a servi d'inspiration aux créateurs d'Assassin's Creed. L'histoire se déroule dans l'Iran du 11ème siècle où se dresse la forteresse d'Alamut. Cette forteresse abrite une bande de combattants d'élite commandés par le féroce Hasan-i Sabbah. Ces hommes s'entraînent à devenir des « poignards vivants » et tuent furtivement les ennemis de leur maître. Ici, les inspirations semblent évidentes, tant dans la confrérie d'assassins que l'on retrouve dans le jeu que dans la présence de la forteresse dans les différents volumes de la série.

Alan Wake - Stephen King

Remedy Entertainment, l'éditeur de ce jeu à succès, ne l'a jamais avoué ouvertement. Pourtant, Alan Wake s'inspire principalement des pages de Stephen King. Le jeu s'ouvre d'ailleurs littéralement sur l'une des citations de l'écrivain américain : « Les cauchemars ne relèvent pas de la logique et les expliquer n'aurait aucun intérêt, ce serait contraire à la poésie de la peur ». Et comme si cela ne suffisait pas, le jeu recrée la scène de la hache de The Shining presque à l'identique et son personnage principal manque à plusieurs reprises de se faire écraser par une voiture sans conducteur comme dans le roman Christine.

Detroit Become Human - I,Robot, Isaac Asimov

Si les développeurs de Detroit Become Human n'ont jamais confirmé l'influence de diverses sources d'inspiration, tout porte à croire qu'Isaac Asimov en fait partie. Dans ce jeu paru en 2018, les robots gagnent en intelligence, ils désobéissent aux humains, et les frontières entre l'humain et la machine se dissipent. En revanche, il est évident que The singularity is near de Raymond Kurzweil a donné naissance au jeu. Ce livre prédictif basé sur les technologies actuelles et émergentes explique précisément comment l'Intelligence Artificielle deviendra si avancée que l'on ne pourra plus la distinguer des êtres humains, non pas dans les siècles, mais dans les décennies à venir.

The Last Of Us - The Road, Cormac McCarthy

Naughty Dog a été très ouvert sur le fait que ce titre acclamé par la critique a été fortement influencé par The Road de Cormac McCarthy. Ce roman met en scène un homme et un garçon anonymes qui parcourent les ruines bombardées de l'Amérique du Nord. En parallèle, The Last Of Us retrace l'histoire post-apocalyptique d'un duo père-enfant survivant dans les décombres de l'Amérique. Tous deux présentent également de longues périodes de silence presque paisibles brusquement interrompues par des explosions de violence et des fusillades.

Castlevania - Dracula, Bram Stoker

Considérée comme l'une des séries les plus importantes de l'histoire du jeu vidéo, Castlevania s'inspire inéluctablement de l'histoire de Dracula. Parmi les autres sources d'inspiration de cette série à succès, on retrouve l'esprit d'Howard Phillips Lovecraft dans la créature nommée Malachi. Carmilla est basée sur une nouvelle du même nom, et Barbariccia est clairement sorti de la Divine Comédie de Dante.

Vous n'avez pas le temps de faire une pause et de lire l'ensemble de ces classiques ? Découvrez-les à travers les jeux !